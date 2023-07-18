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Українці за кілька тижнів закінчать навчання на танках Abrams: що залишилося освоїти

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 13:23
Українці за кілька тижнів закінчать навчання на танках Abrams: що залишилося освоїти - Фото
Танки M1A1 Abrams (Фото: Армія США)

Українські військові, які на базі США у Німеччині тренуються на танках M1 Abrams, закінчать навчання за кілька тижнів. Про це повідомляє Stars and Stripes.

14 липня невелика група журналістів отримала дозвіл відвідати військову базу США та поговорити з інструкторами, які навчають українців.

Як зазначається, навчання на танках M1 Abrams проходять близько 200 українських військових.

"Вони хочуть знати якнайбільше деталей. Вони цілеспрямовані, натхненні та поглинені своєю справою", – сказав один з інструкторів.

За словами американських інструкторів, незабаром українці будуть готові використовувати Abrams проти російських окупантів.

"Ми продовжуємо навчати українські Збройні Сили використанню все більш досконалих систем озброєнь, і продовжуємо дивуватися тому, як швидко вони їх освоюють", – сказав офіційний представник Європейського командування США капітан Вільям Спікс.

Очікується, що приблизно через тиждень екіпажі, які до цього керували кожним танком окремо, перейдуть до бойових стрільб у складі взводів по чотири танки та рот – близько 12 танків.

За словами офіційних осіб, під час навчань вони також працюватимуть разом з артилерією, мінометами та розвідкою.

Протягом останніх двох тижнів українські військові перемістяться з навчального центру Графенвер на полігон до Хоенфельсу, де їхні танки будуть оснащені лазерною системою, а роти проведуть імітацію бою, в якому противник використовує російську бойову тактику.

Наголошується, що після від'їзду українських військових із Німеччини, їхня робота з американськими інструкторами не припиниться – будуть створені спеціальні канали зв'язку для консультацій у разі виникнення питань та проблем.

Наталія Медведєва
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війнанавчаннятанкM1 Abrams
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