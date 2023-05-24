Навчання українців на танках Abrams розпочнеться наступного тижня – Пентагон

Американські інструктори почнуть навчати українців управління танками M1A1 Abrams приблизно наступного тижня. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер у коментарі Голосу Америки.

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Як зазначається, близько 250 українських танкістів прибудуть цього тижня до Німеччини для навчання на M1A1 Abrams, тренування мають розпочатися наступного.

Українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку травня.

Очікується, що навчання в Німеччині триватиме близько 10 тижнів й буде зосереджено на тому, як керувати танками, маневрувати на них у загальновійськовому бою та на технічному обслуговуванні M1A1 Abrams.

За словами чиновника, структура курсу буде аналогічною до попередніх навчань під керівництвом США на бойових броньованих машинах Bradley та Stryker, які були надані Україні на початку цього року.

21 травня 2023 року президент США Байден офіційно повідомив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

22 травня в МЗС Нідерландів повідомили, що навчання українських пілотів на F-16 розпочнеться найближчим часом.

23 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники самостійно визначатимуть, коли розпочинатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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