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Байден офіційно оголосив: США тренуватимуть українських льотчиків для F-16

Этот материал также доступен на русском
21.05.2023, 13:17
Байден офіційно оголосив: США тренуватимуть українських льотчиків для F-16 - Фото
Фото: Вікіпедія

Президент США Джо Байден у неділю офіційно підтвердив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16. Про це він сказав на пресконференції після саміту G7 у Японії.

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"Я сказав [на зустрічі з президентом Зеленським], що США разом із союзниками та партнерами почнуть тренування українських льотчиків для винищувачів четвертого покоління, включно з F-16", – повідомив Байден журналістам.

За його словами, це посилить здатність України захищати себе у довгостроковій перспективі.

"Минулого року ми передавали все, що їм потрібно на теперішній момент. Тепер ми рухаємося в бік того, щоб вони могли захищатися надалі", – сказав Байден.

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Андрій Водяний
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