Білий дім: Байден скасував відмову на F-16 для України заради майбутнього захисту від агресії Росії

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Президент США Джо Байден відмовився від своїх колишніх заперечень проти надання Україні винищувачів F-16 тому, що вірить у можливість підготувати країну для довгострокової боротьби з Росією. Про це заявив журналістам у суботу в Японії радник із національної безпеки США Джейк Салліван, передає CNN.

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Салліван підтвердив, що Байден сказав своїм колегам з G7, що США підтримають спільні зусилля щодо навчання українських льотчиків управлінню винищувачами F-16, зазначивши, що це рішення було ухвалено в поворотний момент у війні та має на увазі довгострокову відданість українській самообороні.

"Ми доставили все, що обіцяли, щоб дати українцям можливість досягти прогресу на полі бою. Тепер ми дійшли моменту подивитися, що знадобиться Україні, щоб у майбутньому мати можливість стримувати та захищатись від російської агресії. Частиною цього є винищувачі четвертого покоління F-16", – заявив Салліван.

Він наголосив, що наразі ці літаки не потрібні Україні у боротьбі проти агресії Росії, але вони відіграють свою роль пізніше.

"Ми вважаємо, що F-16 мають вступити в бій не прямо зараз", – сказав представник Білого дому.

ДОПОВНЕНО о 08:30. На спільному брифінгу зі спікеркою Білого дому Карін Жар-П'єр Салліван додав: "Тепер ми перейшли до обговорення покращення ВПС України в рамках нашої довгострокової прихильності до самооборони України".

"У міру того, як найближчими місяцями розгортатимуться навчання, ми працюватимемо з нашими союзниками, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставлятиме і в якій кількості", – сказав радник Білого дому.

15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів.

16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди приєдналися до "авіаційної коаліції".

19 травня США схвалили навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Пізніше того самого дня з'явилася інформація, що США та їхні союзники планують надати винищувачі F-16 Україні "в якійсь момент".

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