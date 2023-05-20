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Белый дом: Байден отменил отказ на F-16 для Украины ради будущей защиты от агрессии России

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20.05.2023, 07:43
Белый дом: Байден отменил отказ на F-16 для Украины ради будущей защиты от агрессии России - Фото
Джейк Салливан (Фото: EPA)
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Президент США Джо Байден отказался от своих прежних возражений против предоставления Украине истребителей F-16, потому что верит в возможность подготовить страну для долгосрочной борьбы с Россией. Об этом заявил журналистам в субботу в Японии советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, передает CNN.

Салливан подтвердил, что Байден сказал своим коллегам из G7, что США поддержат совместные усилия по обучению украинских летчиков управлению истребителями F-16, отметив, что это решение было принято в поворотный момент в войне и подразумевает долгосрочную приверженность украинской самообороне.

"Мы доставили все, что обещали, чтобы дать украинцам возможность добиться прогресса на поле боя. Теперь мы достигли момента посмотреть, что понадобится Украине, чтобы в будущем иметь возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии. Частью этого являются истребители четвертого поколения F-16", – заявил Салливан.

Он подчеркнул, что в настоящее время эти самолеты не нужны Украине в борьбе против агрессии России, но они сыграют свою роль позже.

"Мы считаем, что F-16 должны вступить в бой не прямо сейчас", – сказал представитель Белого дома.

ДОПОЛНЕНО в 08:30. На совместном брифинге со спикером Белого дома Карин Жар-Пьер Салливан добавил: "Теперь мы перешли к обсуждению улучшения ВВС Украины в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины".

"По мере того, как в ближайшие месяцы будут разворачиваться учения, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их будет доставлять и в каком количестве", – сказал советник Белого дома.

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Наталья Медведева
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