США и союзники планируют предоставить Украине самолеты F-16

США и их союзники планируют предоставить истребители F-16 Украине "в какой-то момент". Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванного чиновника. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также сообщил, что его страна будет работать с союзниками, "чтобы получить самолеты для Украины".

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По словам источника NBC News, этот шаг является частью усилий по укреплению долгосрочной безопасности Украины.

Когда Украина получит F-16 и из каких стран они прибудут, пока неизвестно.

Обучение, по словам чиновника, "будет проходить за пределами Украины на площадках в Европе и продлится месяцы".

Сунак приветствовал решение США одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

"Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы получить для Украины необходимую боевую авиацию. Мы едины", – написал он.

15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом 2023 года начнет обучение украинских боевых пилотов.

16 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

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