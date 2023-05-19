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США и союзники планируют предоставить Украине самолеты F-16

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 20:02
США и союзники планируют предоставить Украине самолеты F-16 - Фото
Владимир Зеленский и Риши Сунак (скриншот)

США и их союзники планируют предоставить истребители F-16 Украине "в какой-то момент". Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванного чиновника. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также сообщил, что его страна будет работать с союзниками, "чтобы получить самолеты для Украины".

По словам источника NBC News, этот шаг является частью усилий по укреплению долгосрочной безопасности Украины.

Когда Украина получит F-16 и из каких стран они прибудут, пока неизвестно.

Обучение, по словам чиновника, "будет проходить за пределами Украины на площадках в Европе и продлится месяцы".

Сунак приветствовал решение США одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

"Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы получить для Украины необходимую боевую авиацию. Мы едины", – написал он.

  • 15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом 2023 года начнет обучение украинских боевых пилотов.
  • 16 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".
Вадим Ребрина
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f-16риши сунак
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