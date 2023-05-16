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Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "коалиции F-16" – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2023, 23:08
Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к
Истребитель F-16 (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что Британия, Нидерланды и Франция присоединились к "коалиции истребителей". Лондон и Амстердам возглавят ее, передает Le Monde.

"Вчера мы договорились с премьер-министром Великобритании, что будем работать над коалицией боевых самолетов. Результат: вчера же это поддержал президент Франции Макрон, а сегодня это подтвердил господин премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции, спасибо", – сказал глава государства.

Премьеры Великобритании и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте в ходе встречи на саммите Совета Европы в Исландии договорились содействовать созданию международной коалиции для "оказания Украине боевых воздушных сил и средств, оказывая поддержку во всем – от обучения до приобретения истребителей F-16".

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что Бельгия заявила о готовности обучать украинских пилотов на F-16.

  • 9 мая 2023 года премьер-министр Нидерландов сообщил, что вопрос поставки Украине истребителей F-16 обсуждается с США, Великобританией и Данией.
  • 10 мая президент Чехии заявил, что союзники не дают Украине истребители F-16 из-за опасений, что секретные детали самолетов смогут захватить россияне.
  • 14 мая президент Зеленский рассказал, что работает над формированием коалиции по передаче истребителей для Украины во время официальных визитов в Европу.

Читайте также: Минобороны: Украина хочет получить 40-50 истребителей F-16 от западных партнеров

Милана Головань
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