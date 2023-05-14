Зеленский заявил о формировании коалиции истребителей для Украины: Думаю, будет успех
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время заграничных визитов занимается формированием коалиции истребителей для Украины по примеру танковой коалиции. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Олафом Шольцом.
"Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты по столицам Европы направлены для этого. Думаю, у нас будет успех", – сказал он.
Зеленский добавил, что этот вопрос обсуждается и в рамках визита в Берлин.
"Я обращусь и к немецкой стороне, чтобы она поддержала нас в этой коалиции", – сказал президент.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии Bild уточнил, что коалиция истребителей формируется вокруг американских F-16. Решение об их поставке зависит от США, но Украина рассчитывает на поддержку Германии в этом вопросе.
"Германии повезло, потому что F-16 – это не [танки] Leopard, это не немецкая техника. В отличие от Leopard Германия не нажимает здесь зеленую кнопку. Это [делают] Соединенные Штаты. Итак, мы ожидаем от Германии только активной роли в создании межгосударственной коалиции", – сказал Кулеба.
Зеленский во время пресс-конференции кратко ответил на вопрос, достаточно ли Украине техники для контрнаступления.
"Еще несколько визитов и все", – отшутился он.
- Еще в начале весны Пентагон выступал против предоставления Украине F-16.
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