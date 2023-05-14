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Зеленский заявил о формировании коалиции истребителей для Украины: Думаю, будет успех

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 14:00
Зеленский заявил о формировании коалиции истребителей для Украины: Думаю, будет успех - Фото
Фото: EPA

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время заграничных визитов занимается формированием коалиции истребителей для Украины по примеру танковой коалиции. Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине после встречи с канцлером Олафом Шольцом.

"Мы сейчас работаем над созданием коалиции истребителей, и частично мои визиты по столицам Европы направлены для этого. Думаю, у нас будет успех", – сказал он.

За последние три месяца президент Украины был в Великобритании, Франции, Бельгии, Польше, Финляндии, Нидерландах, Италии.

Зеленский добавил, что этот вопрос обсуждается и в рамках визита в Берлин.

"Я обращусь и к немецкой стороне, чтобы она поддержала нас в этой коалиции", – сказал президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии Bild уточнил, что коалиция истребителей формируется вокруг американских F-16. Решение об их поставке зависит от США, но Украина рассчитывает на поддержку Германии в этом вопросе.

"Германии повезло, потому что F-16 – это не [танки] Leopard, это не немецкая техника. В отличие от Leopard Германия не нажимает здесь зеленую кнопку. Это [делают] Соединенные Штаты. Итак, мы ожидаем от Германии только активной роли в создании межгосударственной коалиции", – сказал Кулеба.

Зеленский во время пресс-конференции кратко ответил на вопрос, достаточно ли Украине техники для контрнаступления.

"Еще несколько визитов и все", – отшутился он.

СПРАВКА. На необходимости поставок F-16 настаивают украинские воздушные силы. Эти самолеты нужны, чтобы окончательно "сложился пазл перспективной украинской ПВО", отмечал командующий ВС Николай Олещук 21 апреля – в день последнего заседания коалиции Рамштайн.
  • Еще в начале весны Пентагон выступал против предоставления Украине F-16.
Андрей Водяный
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Владимир Зеленскийf-16истребителиГерманияоружие
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