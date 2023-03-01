В Пентагоне выступили против предоставления Украине F-16. На это есть причины

Заместитель министра обороны по политическим вопросам США Колин Каль выступил против предоставления Украине истребителей F-16, аргументировав свое мнение рядом вещей. Среди них термины, стоимость и приоритет войны, передает CNN.

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По его словам, всего на поставку Украине истребителей четвертого поколения и на обучение на них украинских пилотов понадобится 18 месяцев. Расходы на это быстро истощат допустимые средства для предоставления военной помощи США Украине, к тому же, по мнению Каля, F-16 сейчас не является основным приоритетом для Киева.

Чиновник отметил, что сейчас для Украины важнее противовоздушная оборона, артиллерия и бронетехника, о чем, по его словам, президент Владимир Зеленский подчеркнул президенту Джо Байдену во время их встречи в Киеве на прошлой неделе.

По словам Каля, стоимость отправки в Украину 36 истребителей F-16 предыдущего поколения, которые составляют примерно половину того, что, по оценкам ВВС США, окончательно понадобится Украине для замены своих истребителей советских времен, будет стоить около 2-3 млрд долларов.

Он добавил, что обеспечение Украины новыми F-16 займет от трех до шести лет.

17 февраля 2023 года пять конгрессменов США от двух крупнейших партий направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине истребители F-16.

24 февраля 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил странам Европы современные истребители, если те отдадут свои советские Украине.

В тот же день премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова учить украинских пилотов на F-16.

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Мілана Головань

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