UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Пентагоне выступили против предоставления Украине F-16. На это есть причины

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2023, 05:57
В Пентагоне выступили против предоставления Украине F-16. На это есть причины - Фото
Колин Каль (Скриншот из видео Пентагона)

Заместитель министра обороны по политическим вопросам США Колин Каль выступил против предоставления Украине истребителей F-16, аргументировав свое мнение рядом вещей. Среди них термины, стоимость и приоритет войны, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, всего на поставку Украине истребителей четвертого поколения и на обучение на них украинских пилотов понадобится 18 месяцев. Расходы на это быстро истощат допустимые средства для предоставления военной помощи США Украине, к тому же, по мнению Каля, F-16 сейчас не является основным приоритетом для Киева.

Чиновник отметил, что сейчас для Украины важнее противовоздушная оборона, артиллерия и бронетехника, о чем, по его словам, президент Владимир Зеленский подчеркнул президенту Джо Байдену во время их встречи в Киеве на прошлой неделе.

По словам Каля, стоимость отправки в Украину 36 истребителей F-16 предыдущего поколения, которые составляют примерно половину того, что, по оценкам ВВС США, окончательно понадобится Украине для замены своих истребителей советских времен, будет стоить около 2-3 млрд долларов.

Он добавил, что обеспечение Украины новыми F-16 займет от трех до шести лет.

  • 17 февраля 2023 года пять конгрессменов США от двух крупнейших партий направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине истребители F-16.
  • 24 февраля 2023 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес предложил странам Европы современные истребители, если те отдадут свои советские Украине.
  • В тот же день премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова учить украинских пилотов на F-16.

Читайте также: Россия уже не сможет захватить значительные территории Украины – Пентагон

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон война истребитель f-16 колин каль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 