Пять конгрессменов призвали Байдена дать Украине истребители F-16 – CNN

Пять конгрессменов США от обеих крупнейших партий направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине истребители F-16. Об этом сообщает CNN.

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Конгрессмены пишут, что обращаются "с почтительной просьбой" к администрации Байдена "как можно скорее предоставить Украине средства для обеспечения ее превосходства в воздухе, включая самолеты F-16 Fighting Falcon, которые просит Киев, или аналогичные самолеты четвертого поколения".

Они отмечают, что это "необходимо, чтобы помочь Украине защитить ее воздушное пространство, особенно в свете возобновления российских наступательных операций и с учетом ожидаемого увеличения масштабов боевых действий".

Письмо подписали конгрессмены Джаред Голден, Джейсон Кроу и Крисси Хулахан от демократической партии, а также Тони Гонсалес и Майк Галлахер из республиканской.

14 февраля в администрации Байдена допустили передачу Украине истребителей F-16, возможно, путем реэкспорта через третьи страны.

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Сергій Бережний

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