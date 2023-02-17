Пять конгрессменов призвали Байдена дать Украине истребители F-16 – CNN
Пять конгрессменов США от обеих крупнейших партий направили письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить Украине истребители F-16. Об этом сообщает CNN.
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Конгрессмены пишут, что обращаются "с почтительной просьбой" к администрации Байдена "как можно скорее предоставить Украине средства для обеспечения ее превосходства в воздухе, включая самолеты F-16 Fighting Falcon, которые просит Киев, или аналогичные самолеты четвертого поколения".
Они отмечают, что это "необходимо, чтобы помочь Украине защитить ее воздушное пространство, особенно в свете возобновления российских наступательных операций и с учетом ожидаемого увеличения масштабов боевых действий".
Письмо подписали конгрессмены Джаред Голден, Джейсон Кроу и Крисси Хулахан от демократической партии, а также Тони Гонсалес и Майк Галлахер из республиканской.
14 февраля в администрации Байдена допустили передачу Украине истребителей F-16, возможно, путем реэкспорта через третьи страны.
- Министр обороны Резников утверждает, что партнеры дадут ВСУ тактическую авиацию, обсуждается только тип истребителя.
- 10 февраля в Минобороны Нидерландов подтвердили, что Украина подала им официальную заявку на поставку истребителей F-16.
- 13 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на встрече в формате "Рамштайн" не будут обсуждать поставку истребителей Украине.
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