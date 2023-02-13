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В отличие от Столтенберга Бербок заявила, что истребители не будут "темой" Рамштайна

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 21:48
В отличие от Столтенберга Бербок заявила, что истребители не будут
Анналена Бербок (фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на встрече в формате Рамштайн не будут обсуждать поставку истребителей Украине. Об этом сообщает Handelsblatt.

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Как отмечается, накануне обсуждения западными союзниками дальнейших поставок оружия Украине, Бербок подтвердила, что правительство Германии в настоящее время не рассматривает возможность предоставления истребителей.

"Это не те дебаты, которые мы ведем", – сказала она во время визита в Финляндию.

Министры обороны и военные представители западных стран встречаются 14 февраля в Брюсселе, чтобы провести еще одну встречу в формате Рамштайн.

Как правило, на таких встречах принимаются новые обязательства по поставкам вооружений.

Несколько стран НАТО и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг продемонстрировали готовность к поставке истребителей. Это также может быть темой на встрече во вторник. Затем в Брюсселе встретятся министры обороны 30 стран НАТО.

Читайте также: Боевые самолеты для Украины будут темой обсуждений на встрече министров НАТО – Столтенберг

 

Наталія Медведєва
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Германия самолет авиация военная помощь рамштайн Анналена Бербок
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