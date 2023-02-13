В отличие от Столтенберга Бербок заявила, что истребители не будут "темой" Рамштайна

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на встрече в формате Рамштайн не будут обсуждать поставку истребителей Украине. Об этом сообщает Handelsblatt.

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Как отмечается, накануне обсуждения западными союзниками дальнейших поставок оружия Украине, Бербок подтвердила, что правительство Германии в настоящее время не рассматривает возможность предоставления истребителей.

"Это не те дебаты, которые мы ведем", – сказала она во время визита в Финляндию.

Министры обороны и военные представители западных стран встречаются 14 февраля в Брюсселе, чтобы провести еще одну встречу в формате Рамштайн.

Как правило, на таких встречах принимаются новые обязательства по поставкам вооружений.

Несколько стран НАТО и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг продемонстрировали готовность к поставке истребителей. Это также может быть темой на встрече во вторник. Затем в Брюсселе встретятся министры обороны 30 стран НАТО.

5 февраля 2023 года глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".

10 февраля Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16.

Польша согласится дать Украине истребители, но не первой, сказал премьер Моравецкий.

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Наталія Медведєва

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