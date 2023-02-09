Польша согласится дать Украине истребители, но не первой – Моравецкий
Польша не станет первой страной, которая передаст Украине истребители, но согласится сделать это вслед за теми, у кого таких самолетов больше. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Брюсселе перед саммитом ЕС, передает The Telegraph.
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Моравецкий подчеркнул, что любое решение о поставках истребителей Украине должно приниматься НАТО в целом, и Польша не будет первой, кто поставит такие самолеты.
"Наша позиция ясна, мы можем действовать только в рамках всего формирования НАТО, – заявил польский премьер. – Мы не будем первыми, кто передаст истребители, но ответим положительно, при условии, что те, у кого больше всего этих самолетов, смогут передать их Украине".
Моравецкий добавил, что у Польши недостаточно истребителей, чтобы первой поставить их Украине, и что она не может совершать шаги, которые ослабили бы ее собственную безопасность.
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- 25 января Кулеба заявил, что новой задачей Украины является получение истребителей западного образца.
- Джонсон призывает дать Украине истребители: "Нечего терять и можно получить все, отправив самолеты прямо сейчас".
- 8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие британские самолеты в перспективе могут быть отправлены в Украину.
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