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Польша согласится дать Украине истребители, но не первой – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 13:47
Польша согласится дать Украине истребители, но не первой – Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Польша не станет первой страной, которая передаст Украине истребители, но согласится сделать это вслед за теми, у кого таких самолетов больше. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Брюсселе перед саммитом ЕС, передает The Telegraph.

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Моравецкий подчеркнул, что любое решение о поставках истребителей Украине должно приниматься НАТО в целом, и Польша не будет первой, кто поставит такие самолеты.

"Наша позиция ясна, мы можем действовать только в рамках всего формирования НАТО, – заявил польский премьер. – Мы не будем первыми, кто передаст истребители, но ответим положительно, при условии, что те, у кого больше всего этих самолетов, смогут передать их Украине".

Моравецкий добавил, что у Польши недостаточно истребителей, чтобы первой поставить их Украине, и что она не может совершать шаги, которые ослабили бы ее собственную безопасность.

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Наталія Медведєва
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Матеуш Моравецкий польша самолет истребитель
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