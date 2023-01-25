Кулеба: Новая задача – истребители западного образца
25.01.2023, 18:25
Дмитрий Кулеба (Фото - скриншот из видеотрансляции)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что новой задачей Украины является получение истребителей западного образца. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Кулеба сообщил, что созвонился с главой МЗС Польши Збигневом Рау и поблагодарил его за решающий вклад Польши в формирование танковой коалиции.
"Теперь новые задачи: истребители западного образца, санкции, реализация формулы мира", – написал Кулеба.
Также стороны сегодня подробно обсудили пути расширения и облегчения пассажирского и грузового железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.
- Сегодня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ передает Украине роту современных немецких танков Leopard 2 и разрешает поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта.
- США могут объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе, пишет WSJ. Это, скорее всего, будет нескоро. Пентагон пока не подтверждает.
- Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания готова отправить танки Leopard 2 в Украину и научить их использованию.
- По данным ABC News, Украина рассчитывает получить 100 танков Leopard 2 из 12 стран.
Читайте также: Зеленскому сообщили о решении Шольца по Leopard 2 во время интервью – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии