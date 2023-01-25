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Кулеба: Новая задача – истребители западного образца

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 18:25
Кулеба: Новая задача – истребители западного образца - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что новой задачей Украины является получение истребителей западного образца. Об этом он написал в Twitter.

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Кулеба сообщил, что созвонился с главой МЗС Польши Збигневом Рау и поблагодарил его за решающий вклад Польши в формирование танковой коалиции.

"Теперь новые задачи: истребители западного образца, санкции, реализация формулы мира", – написал Кулеба.

Также стороны сегодня подробно обсудили пути расширения и облегчения пассажирского и грузового железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.

  • Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания готова отправить танки Leopard 2 в Украину и научить их использованию.
  • По данным ABC News, Украина рассчитывает получить 100 танков Leopard 2 из 12 стран.

Читайте также: Зеленскому сообщили о решении Шольца по Leopard 2 во время интервью – видео

Вадим Ребрина
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