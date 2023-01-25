Новости | Шольц отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же
Германия передает Украине роту немецких танков Leopard 2 и разрешает поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта. Об этом сообщила пресс-служба федерального канцлера Олафа Шольца.
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"Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем таким образом, который тесно согласован и скоординирован на международном уровне", — говорится в заявлении Шольца.
14 танков Leopard 2A6 поступят со складов бундесвера. Эти машины будут "первой поставкой с целью быстрого увеличения до двух батальонов".
Власти ФРГ обещают, что вскоре в Германии начнется "переоснащение" Сил обороны Украины на танки Leopard 2. Вероятно, речь идет об обучении экипажей.
В заявлении канцлера также говорится, что бундесвер возьмет на себя техническое обслуживание, обеспечение танков снарядами и их доставку до границы Украины.
Шольц пишет, что Германия выдаст разрешения странам-партнерам, которые хотят из своих запасов помочь Украине с танками.
На брифинге представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что решение разблокировать поставки "Леопардов" Украине было объявлено канцлером сегодня утром на заседании Кабмина.
Новость дополняется...
- 14 января 2023 года премьер Британии Сунак сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2.
- 24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники "могут готовить" танки Leopard к передаче ВСУ, потому что "скоро будет решение".
- Чуть позже стало известно, что Польша попросила разрешение у Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.
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