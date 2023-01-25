Германия передает Украине роту немецких танков Leopard 2 и разрешает поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта. Об этом сообщила пресс-служба федерального канцлера Олафа Шольца.

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"Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем таким образом, который тесно согласован и скоординирован на международном уровне", — говорится в заявлении Шольца.

14 танков Leopard 2A6 поступят со складов бундесвера. Эти машины будут "первой поставкой с целью быстрого увеличения до двух батальонов".

Власти ФРГ обещают, что вскоре в Германии начнется "переоснащение" Сил обороны Украины на танки Leopard 2. Вероятно, речь идет об обучении экипажей.

В заявлении канцлера также говорится, что бундесвер возьмет на себя техническое обслуживание, обеспечение танков снарядами и их доставку до границы Украины.

Шольц пишет, что Германия выдаст разрешения странам-партнерам, которые хотят из своих запасов помочь Украине с танками.

На брифинге представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что решение разблокировать поставки "Леопардов" Украине было объявлено канцлером сегодня утром на заседании Кабмина.

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СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока два работают – два отдыхают). На советском танке это невозможно. Версия 2A6 – наиболее модернизированный "Лео", выпущенный в серии.

14 января 2023 года премьер Британии Сунак сообщил о намерении передать Украине танки Challenger 2.

24 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что союзники "могут готовить" танки Leopard к передаче ВСУ, потому что "скоро будет решение".

Чуть позже стало известно, что Польша попросила разрешение у Германии на поставку танков Leopard 2 в Украину.

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Євген Пилипенко

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