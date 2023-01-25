UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости | Шольц отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 12:47
Шольц отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Германия передает Украине роту немецких танков Leopard 2 и разрешает поступить так же союзникам – по процедуре реэкспорта. Об этом сообщила пресс-служба федерального канцлера Олафа Шольца.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем таким образом, который тесно согласован и скоординирован на международном уровне", — говорится в заявлении Шольца.

14 танков Leopard 2A6 поступят со складов бундесвера. Эти машины будут "первой поставкой с целью быстрого увеличения до двух батальонов".

Власти ФРГ обещают, что вскоре в Германии начнется "переоснащение" Сил обороны Украины на танки Leopard 2. Вероятно, речь идет об обучении экипажей.

В заявлении канцлера также говорится, что бундесвер возьмет на себя техническое обслуживание, обеспечение танков снарядами и их доставку до границы Украины.

Шольц пишет, что Германия выдаст разрешения странам-партнерам, которые хотят из своих запасов помочь  Украине с танками.

На брифинге представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт подтвердил, что решение разблокировать поставки "Леопардов" Украине было объявлено канцлером сегодня утром на заседании Кабмина.

Новость дополняется...

СПРАВКА. Leopard 2 – основной боевой танк Германии. Версия 2A4 имеет идентичную с американским танком Abrams пушку. Тепловизионные приборы от Zeiss и цифровая система позволяют вести точный огонь с ходу по бездорожью на дальности до 5 км. Уровень бронирования обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км. Расширенный экипаж из четырех человек позволяет работать трое суток, не выходя из танка (пока два работают – два отдыхают). На советском танке это невозможно. Версия 2A6 – наиболее модернизированный "Лео", выпущенный в серии.

Читайте также: Байден может объявить о передаче Украине "значительного количества" Abrams на неделе – WSJ

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война военная помощь Leopard олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 