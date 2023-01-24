Страны могут готовить танки Leopard к передаче Украине, скоро будет решение – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с новым главой Минобороны Германии Борисом Писториусом заявил на совместном брифинге, что разрешение Берлина на поставки танков Leopard Украине "последует вскоре".

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По его словам, у них было "хорошее обсуждение" этого вопроса.

"Все страны, у которых они есть на вооружении [и кто готов поделиться ими с Украиной], могут начать готовить их к передаче", – сказал он.

Столтенберг призвал "дать пространство" союзникам для конфиденциальных переговоров о том, как выработать решение по танкам.

"Проконсультироваться, оценить – и затем принять решение", – отметил он.

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Немецкий министр также призвал страны-партнеры начать обучать украинских военнослужащих использованию "Леопардов", добавив, что "мы не мешаем". Глава Минобороны страны отметил, что Германия сделает это только после того, как будет принято решение о поставке танков в Украину.

Писториус подчеркнул, что, по его оценке, это будет "скоро".

Утром в эфире ZDF министр обороны ФРГ заявил, что решение о возможной поставке принимается в канцелярии: "Это не мое решение. Я готов к возможному решению".

Кроме того, Писториус сказал, что "мы поддерживаем Украину, чтобы она не проиграла эту войну, а выиграла ее против России".

Он отметил, что Германия "делает больше, чем практически любой другой союзник, кроме США", в плане помощи Украине. Столтенберг это также отметил.

Глава МО ФРГ сказал, что "лидировать – не значит бежать вслепую", когда его спросили о долгих колебаниях канцлера Олафа Шольца с поставкой танков ВСУ.

"Лидерство также означает ответственность и координацию с союзниками. И если решение принимается еще день или два, значит, так тому и быть", – сказал глава МО ФРГ.

Он заверил, что в НАТО "нет раскола" из-за этого, добавив, что "понимает" позицию восточноевропейских партнеров.

20 января на Рамштайне не согласовали поставки Украине Leopard. Писториус объявил, что Германия "проверит свои запасы" танков. Там договорились, что украинские военные могут начинать обучение.

В США заявили, что "разочарованы" нерешительностью Германии.

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Євген Пилипенко

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