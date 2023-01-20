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Резников об итогах Рамштайна: Есть помощь, о которой нельзя говорить, и прорыв по Leopard

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 21:07
Резников об итогах Рамштайна: Есть помощь, о которой нельзя говорить, и прорыв по Leopard - Фото
Алексей Резников (скриншот)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что сегодня в Рамштайне некоторые страны называли свои пакеты помощи "за закрытыми дверями", также страны, имеющие на вооружении Leopard-2, пришли к согласию, что могут начать учебные курсы для украинских танковых экипажей по работе с Leopard-2. Об этом Резников сказал в эксклюзивном комментарии LIGA.net.

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Он подчеркнул, что участники встречи договорились "создавать способности ВСУ и сектора безопасности и обороны для продолжения контрнаступательных операций с целью освобождения украинских территорий".

"Ключевая цель членов клуба Рамштайн – это полная поддержка Украины до победы. Победа Украины должна быть однозначной и как можно скорее без каких-либо условий. Это общий настрой и то, что звучало сегодня в зале от всех участников", – сказал министр.

Он отметил, что информация об основных пакетах помощи была обнародована ранее, "поэтому какой-то интриги, которую можно было бы дополнительно назвать, я не могу".

"Некоторые страны тоже сегодня называли свои пакеты помощи, но это делалось в режиме за закрытыми дверями, поэтому не все можно сегодня говорить. Единственное, что могу сказать – это дает мне дополнительные аргументы для оптимизма, поскольку речь идет о мощном усилении наших Вооруженных сил, сектора безопасности и обороны", – сказал Резников.

Относительно танков Leopard-2 он отметил, что по результатам Рамштайна "имеем оптимистический прорыв". Министр пояснил, что сегодня участники встречи пришли к согласию, что страны, имеющие на вооружении Leopard-2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

"Конечно, пока решение немецкой стороны важно, и мы получили понимание, что препятствий по подготовке наших экипажей для стран-партнеров, по подготовке наших военных на Леопардах нет", – сказал Резников.

Поставки самолетов на сегодняшней встрече, по словам главы Минобороны, не обсуждались.

Он сообщил, что следующий Рамштайн планируется в середине февраля. "Скорее всего, он пройдет вместе с министериумом министров стран НАТО... Имеется в виду в то же примерно время", – сказал Резников.

  • Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на встрече в Рамштайне не удалось договориться о поставках танков Украине, но Германия проверит свои запасы Leopard на предмет возможной поставки в Украину.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявление о новых поставках западными странами оружия в Украину и заявил, что ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной передаче немецких танков Leopard 2.
  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение о танках Leopard для Украины не принято Германией, но еще есть "окно возможностей" до весны.
Вадим Ребрина, Юрій Смірнов
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рамштайн Алексей Резников Leopard танк самолет оружие
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