Остин о Leopard: Германия не приняла решение, но у нас есть окно возможностей до весны

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что решение о танках Leopard для Украины не принято Германией, но еще есть "окно возможностей" до весны.

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"Я думаю, вы слышали: министр обороны Германии сказал, что они пока не приняли решение о предоставлении танков Leopard. Но чему мы уделили особое внимание — это убедиться в том, что у Украины есть необходимые возможности и обороноспособность для того, чтобы добиваться успеха прямо сейчас", – сказал Остин.

"У нас есть определенное окно возможностей: с этого момента и примерно до весны, когда Украина может начать свое контрнаступление. Это не так много времени, нужно собрать необходимые возможности", – добавил он.

На вопрос о поставках США танков Abrams глава Пентагона сказал, что у него "пока нет информации относительно Abrams".







Вадим Ребрина

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