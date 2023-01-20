Переговоры о поставках немецких танков Leopard 2 Украине будут продолжены – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявление о новых поставках западными странами оружия в Украину и заявил, что ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной передаче немецких танков Leopard 2. Об этом он сказал журналистам на американской военной базе в Рамштайне, сообщает DW.

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Столтенберг сказал, что Украина получит сотни новых бронированных машин, боевых машин пехоты и танков, что "не только позволит украинцам защитить себя от новых атак России, но и начать свои собственные наступления, чтобы вернуть свою территорию".

Отдельно генсек НАТО отметил, что союзники должны фокусировать свои усилия не только на передаче Киеву новых вооружений, но и на помощи в обслуживании уже переданной техники и поставках боеприпасов к ней. "Нам нужны боеприпасы. Нам нужны запчасти. Нам нужно техническое обслуживание, и мы тренируемся", – сказал он.

На вопрос, не наносит ли Германия ущерб единству Европы из-за того, что не дает согласия на поставку немецких танков Leopard 2, Столтенберг ответил, что "консультации будут продолжены".

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на встрече в Рамштайне не удалось договориться о поставках танков Украине, но Германия проверит свои запасы Leopard на предмет возможной поставки в Украину.

Вадим Ребрина

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