UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Переговоры о поставках немецких танков Leopard 2 Украине будут продолжены – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 18:06
Переговоры о поставках немецких танков Leopard 2 Украине будут продолжены – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба НАТО)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал объявление о новых поставках западными странами оружия в Украину и заявил, что ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной передаче немецких танков Leopard 2. Об этом он сказал журналистам на американской военной базе в Рамштайне, сообщает DW.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Столтенберг сказал, что Украина получит сотни новых бронированных машин, боевых машин пехоты и танков, что "не только позволит украинцам защитить себя от новых атак России, но и начать свои собственные наступления, чтобы вернуть свою территорию".

Отдельно генсек НАТО отметил, что союзники должны фокусировать свои усилия не только на передаче Киеву новых вооружений, но и на помощи в обслуживании уже переданной техники и поставках боеприпасов к ней. "Нам нужны боеприпасы. Нам нужны запчасти. Нам нужно техническое обслуживание, и мы тренируемся", – сказал он.

На вопрос, не наносит ли Германия ущерб единству Европы из-за того, что не дает согласия на поставку немецких танков Leopard 2, Столтенберг ответил, что "консультации будут продолжены".

  • Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на встрече в Рамштайне не удалось договориться о поставках танков Украине, но Германия проверит свои запасы Leopard на предмет возможной поставки в Украину.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия нато йенс столтенберг рамштайн Leopard
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 