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Министр обороны Германии хочет проверить запасы Leopard на предмет возможной поставки

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2023, 15:38
Министр обороны Германии хочет проверить запасы Leopard на предмет возможной поставки - Фото
Танк Leopard 2 (Фото: EPA)

Новый министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину. Об этом он сказал на встрече союзников Украины в формате "Рамштайн", передает Spiegel.

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Он сказал, что Берлин проверит свои запасы танков, но будут ли они тогда также пдоставлены, неясно.

"Есть веские причины для поставки, есть веские причины против", - сказал Писториус в кулуарах на базе в Рамштайне.

Он подчеркнул, что в этом вопросе нет единого мнения, но заявил, что впечатление, будто Германия блокирует такое решение, является ошибочным.

Глава ведомства пока не может сказать, как должно выглядеть решение, однако поручил своему министерству проверить запасы танков Leopard 2 в Бундесвере и в промышленности. Он хочет быть готовым действовать, если решение будет принято, сказано в сообщении Spiegel.

Смотрите также: В ожидании Рамштайна. Получит ли Украина западные танки – видео LIGA.net

Оксана Житнюк
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