Министр обороны Германии хочет проверить запасы Leopard на предмет возможной поставки
Новый министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Германия проверит свои запасы танков Leopard на предмет возможной поставки в Украину. Об этом он сказал на встрече союзников Украины в формате "Рамштайн", передает Spiegel.
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Он сказал, что Берлин проверит свои запасы танков, но будут ли они тогда также пдоставлены, неясно.
"Есть веские причины для поставки, есть веские причины против", - сказал Писториус в кулуарах на базе в Рамштайне.
Он подчеркнул, что в этом вопросе нет единого мнения, но заявил, что впечатление, будто Германия блокирует такое решение, является ошибочным.
Глава ведомства пока не может сказать, как должно выглядеть решение, однако поручил своему министерству проверить запасы танков Leopard 2 в Бундесвере и в промышленности. Он хочет быть готовым действовать, если решение будет принято, сказано в сообщении Spiegel.
- На встрече Рамштайн несколько стран объявят об отправке Украине "сотен бронемашин", в том числе танков Leopard, сказал министр обороны Литвы Анушаускас.
- Писториус не считает, что решение о поставках Украине танков Leopard как-то связано с поставками танков Abrams от США. В правительстве Шольца опровергли, что канцлер Германии якобы выдвигал такое условие Байдену.
- Глава МИД Кулеба считает, что правительство Германии неизбежно одобрит передачу Украине основных танков. Он уже наперед поблагодарил Шольца за принятие этого решения.
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