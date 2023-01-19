Завтра союзники Украины объявят о передаче ей сотен танков – министр обороны Литвы

Украине будут переданы "сотни танков", в том числе танки Leopard. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил Reuters, что об этом будет объявлено завтра на встрече в формате "Рамштайн".

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На встрече, которая начнется завтра на авиабазе Рамштайн в Германии, несколько стран объявят об отправке Украине сотен танков, в том числе танков Leopard, сказал Анушаускас.

"Некоторые страны обязательно передадут Украине танки Leopard, это точно", – цитирует его агентство.

Общее количество бронетехники, которая будет передана Украине, по словам Анушаускаса "исчисляется сотнями".

19 января группа из девяти стран пообещала оказать военную помощь Украине – десятки систем Stinger, вертолеты, танки, зенитные установки, пулеметы и другие виды вооружения.

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Сергій Бережний

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