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Завтра союзники Украины объявят о передаче ей сотен танков – министр обороны Литвы

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 20:34
Завтра союзники Украины объявят о передаче ей сотен танков – министр обороны Литвы - Фото
Алексей Резников и Арвидас Анушаускас (фото - Facebook Arvydas Anušauskas)

Украине будут переданы "сотни танков", в том числе танки Leopard. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил Reuters, что об этом будет объявлено завтра на встрече в формате "Рамштайн".

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На встрече, которая начнется завтра на авиабазе Рамштайн в Германии, несколько стран объявят об отправке Украине сотен танков, в том числе танков Leopard, сказал Анушаускас. 

"Некоторые страны обязательно передадут Украине танки Leopard, это точно", – цитирует его агентство.

Общее количество бронетехники, которая будет передана Украине, по словам Анушаускаса "исчисляется сотнями".

  • 19 января группа из девяти стран пообещала оказать военную помощь Украине – десятки систем Stinger, вертолеты, танки, зенитные установки, пулеметы и другие виды вооружения.  

Смотрите также: В ожидании Рамштайна. Получит ли Украина западные танки – видео LIGA.net 

Сергій Бережний
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танки военная помощь рамштайн Leopard Арвидас Анушаускас
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