Польша готова передать Украине немецкие танки Leopard 2, Великобритания – танки Challenger 2. Хотя еще несколько месяцев назад танки были чуть ли не темой-табу для западных стран. LIGA.net попыталась разобраться, сможет ли Запад удовлетворить потребности Вооруженных Сил Украины в танках, как "Леопарды" помогут Украине в войне против России и придет ли время американских Abrams. Об этом смотрите в видео на YouTube-канале LIGA.net.

20 января в повестке дня в Рамштайне будут танки Leopard для Украины.

Глава Пентагона Ллойд Остин будет настаивать на передаче танков Leopard 2 Украине на встрече с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом.

19 января министр обороны Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвали союзников безотлагательно передать Украине танки Leopard 2 на фоне угрозы нового масштабного наступления России.

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Юрій Смірнов

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