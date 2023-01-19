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В ожидании Рамштайна. Получит ли Украина западные танки – видео LIGA.net видео

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 12:43
Колаж - LIGA.net (1)
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Польша готова передать Украине немецкие танки Leopard 2, Великобритания – танки Challenger 2. Хотя еще несколько месяцев назад танки были чуть ли не темой-табу для западных стран. LIGA.net попыталась разобраться, сможет ли Запад удовлетворить потребности Вооруженных Сил Украины в танках, как "Леопарды" помогут Украине в войне против России и придет ли время американских Abrams. Об этом смотрите в видео на YouTube-канале LIGA.net.

  • 20 января в повестке дня в Рамштайне будут танки Leopard для Украины.
  • Глава Пентагона Ллойд Остин будет настаивать на передаче танков Leopard 2 Украине на встрече с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом.
  • 19 января министр обороны Алексей Резников и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвали союзников безотлагательно передать Украине танки Leopard 2 на фоне угрозы нового масштабного наступления России.

Читайте также: Разбор | "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Юрій Смірнов
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Великобритания Германия война танк рамштайн Leopard 2 Challenger 2
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