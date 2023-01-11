Правительство Великобритании подтвердило планы передать танки ВСУ – FT
11.01.2023, 17:04
Challenger 2 (Фото - wikimedia.org)
Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки, чтобы помочь стране защититься от российского вторжения. Об этом сообщает FT.
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Представитель британского правительства сообщил журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "работать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы двигаться "дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков".
"Мы ускоряем нашу поддержку Украины с помощью военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут изменить правила игры для украинцев", – заявил представитель британского правительства.
- Ранее глава МИД Британии Клеверли заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
- По данным Sky News, Британия впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2.
- Вчера спикер премьера Британии заявил, что правительство пока не приняло окончательного решения о передаче танков Украине.
- Сегодня Дуда пообещал Украине роту танков Leopard от Польши.
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