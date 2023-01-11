Правительство Великобритании подтвердило планы передать танки ВСУ – FT

Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки, чтобы помочь стране защититься от российского вторжения. Об этом сообщает FT.

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Представитель британского правительства сообщил журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "работать с партнерами" в ближайшие недели, чтобы двигаться "дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая предоставление танков".

"Мы ускоряем нашу поддержку Украины с помощью военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут изменить правила игры для украинцев", – заявил представитель британского правительства.

Ранее глава МИД Британии Клеверли заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

По данным Sky News, Британия впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2.

Вчера спикер премьера Британии заявил, что правительство пока не приняло окончательного решения о передаче танков Украине.

Сегодня Дуда пообещал Украине роту танков Leopard от Польши.

Оксана Житнюк

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