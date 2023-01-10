Британия пока не приняла окончательного решения по танкам для Украины – спикер премьера
10.01.2023, 16:27
Challenger 2 (Фото - wikimedia.org)
Великобритания пока не приняла окончательного решения об отправке танков в Украину. Об этом со ссылкой на спикера премьер-министра Британии Риши Сунака сообщает Reuters.
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"Окончательных решений по предоставлению танков на данном этапе мы не принимали... Пока не будут приняты решения по такого рода вещам, мы не комментируем предположения о том, какую дальше технику можно или нельзя отправлять", – сказал спикер Сунака.
По его словам, Британия продолжит обсуждать с украинскими коллегами, какой вид военной помощи лучше всего предоставить, и это делается совместно с союзниками.
- Глава МИД Британии Клеверли заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.
- По данным Sky News, Британия впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2.
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