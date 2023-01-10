Британия пока не приняла окончательного решения по танкам для Украины – спикер премьера

Великобритания пока не приняла окончательного решения об отправке танков в Украину. Об этом со ссылкой на спикера премьер-министра Британии Риши Сунака сообщает Reuters.

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"Окончательных решений по предоставлению танков на данном этапе мы не принимали... Пока не будут приняты решения по такого рода вещам, мы не комментируем предположения о том, какую дальше технику можно или нельзя отправлять", – сказал спикер Сунака.

По его словам, Британия продолжит обсуждать с украинскими коллегами, какой вид военной помощи лучше всего предоставить, и это делается совместно с союзниками.

Глава МИД Британии Клеверли заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

По данным Sky News, Британия впервые рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2.

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Оксана Житнюк

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