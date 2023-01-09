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Британия рассматривает передачу ВСУ танков Challenger 2 – Sky News

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 15:30
Британия рассматривает передачу ВСУ танков Challenger 2 – Sky News - Фото
Challenger 2 (Фото - wikimedia.org)

Великобритания впервые рассматривает возможность поставки Украине британских танков. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на "источник на Западе", знакомый с переговорами.

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По его словам, уже несколько недель ведутся переговоры о поставке ВСУ "некоторого количества" боевых танков Challenger 2 британской армии.

Один из источников предположил, что Великобритания может предложить около 10 танков Challenger 2 – этого достаточно, чтобы укомплектовать эскадрилью.

Собеседник журналистов сказал, что передача танков Лондоном сама по себе не изменит правил игры, но все же будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг нарушит барьер, который до сих пор не позволял союзникам передавать Украине западные танки из-за боязни, что это якобы будет воспринято Россией как "чрезмерная эскалация".

По словам источников, передача танков может побудить других союзников сделать то же самое.

  • Глава британского Генштаба в 2006–2009 годах призвал Сунака подарить ВСУ боевые машины пехоты Warrior, поскольку танки Challenger "остро нуждаются в модернизации", а средние танки Ajax "не работают".
  • Глава МИД Британии Клеверли заявил, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

Читайте также: Кулеба о военной помощи: Никто не сделал достаточно, пока российские сапоги на нашей земле

Оксана Житнюк
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Великобритания британия танк военная помощь Challenger 2
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