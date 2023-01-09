Глава британского Генштаба в 2006–2009 годах призвал Сунака подарить ВСУ Warrior
Поскольку основные боевые танки Великобритании Challenger "остро нуждаются в модернизации", а средние танки Ajax "не работают", и оба типа вряд ли могут быть поставлены на вооружение Силам обороны Украины, Лондон мог бы помочь ВСУ поставками боевых машин пехоты Warrior. Об этом в колонке для The Telegraph пишет генерал Ричард Даннатт, бывший начальник Генштаба ВС страны в 2006–2009 годах.
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Он отметил, что "только сейчас Запад начинает прислушиваться к мольбам Украины о наступательных возможностях": Франция, Германия и США направят Киеву танки и бронетехнику.
"Французы собираются предоставить легкие танки AMX-10, США дают 50 боевых машин пехоты Bradley, а немцы передают большую часть своего парка БМП Marder. А британцы? Чирлидер, кажется, потеряла голос", – критикует он правительство Риши Сунака.
Далее он сам отвечает себе: "Суровая реальность такова, что мы мало что можем дать. Годы недофинансирования сказались. Серия легких бронемашин CVR(T) разработана в 1970-х, и им не место на современном маневренном поле боя, равно как и защищенным патрульным машинам, закупленным для операций по борьбе с боевиками в Ираке и Афганистане".
Он напомнил, что "Уорриоры" сочли слишком дорогими для модернизации, поэтому их постепенно будут выводить из эксплуатации, заменяя германо-нидерландскими БТР Boxer.
"Если мы собираемся их досрочно списать, не лучше ли подарить их украинцам? Давайте позволим Украине получить хоть какую-то пользу от этих машин, прежде чем мы их утилизируем. Тренеры смогли бы ознакомить украинских военных, жаждущих научиться", – пишет Даннатт.
Он напомнил, что британская армия уже много лет проводит учения в Польше и у нее есть опыт перемещения туда бронетехники.
"Промедление чревато поражением. До сих пор мы помогали Украине не проигрывать войну с Путиным. Теперь мы должны помочь им победить", – подытожил бывший НГШ ВС Британии.
- 20 декабря 2022 года Сунак пообещал полностью поддерживать Украину: советует не верить слухам и доверять делам.
- В начале 2023 года он пообещал Зеленскому – Британия готовит новое оружие для победы Украины.
- Великобритания предоставит Украине вертолеты Sea King, экипажи уже обучены.
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