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Глава британского Генштаба в 2006–2009 годах призвал Сунака подарить ВСУ Warrior

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09.01.2023, 10:18
Глава британского Генштаба в 2006–2009 годах призвал Сунака подарить ВСУ Warrior - Фото
БМП FV510 Warrior (фото — МО Британии)

Поскольку основные боевые танки Великобритании Challenger "остро нуждаются в модернизации", а средние танки Ajax "не работают", и оба типа вряд ли могут быть поставлены на вооружение Силам обороны Украины, Лондон мог бы помочь ВСУ поставками боевых машин пехоты Warrior. Об этом в колонке для The Telegraph пишет генерал Ричард Даннатт, бывший начальник Генштаба ВС страны в 2006–2009 годах.

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Он отметил, что "только сейчас Запад начинает прислушиваться к мольбам Украины о наступательных возможностях": Франция, Германия и США направят Киеву танки и бронетехнику.

"Французы собираются предоставить легкие танки AMX-10, США дают 50 боевых машин пехоты Bradley, а немцы передают большую часть своего парка БМП Marder. А британцы? Чирлидер, кажется, потеряла голос", – критикует он правительство Риши Сунака.

Далее он сам отвечает себе: "Суровая реальность такова, что мы мало что можем дать. Годы недофинансирования сказались. Серия легких бронемашин CVR(T) разработана в 1970-х, и им не место на современном маневренном поле боя, равно как и защищенным патрульным машинам, закупленным для операций по борьбе с боевиками в Ираке и Афганистане".

Он напомнил, что "Уорриоры" сочли слишком дорогими для модернизации, поэтому их постепенно будут выводить из эксплуатации, заменяя германо-нидерландскими БТР Boxer.

"Если мы собираемся их досрочно списать, не лучше ли подарить их украинцам? Давайте позволим Украине получить хоть какую-то пользу от этих машин, прежде чем мы их утилизируем. Тренеры смогли бы ознакомить украинских военных, жаждущих научиться", – пишет Даннатт.

СПРАВКА. FV510 Warrior – британская боевая машина пехоты, разработана в 1977–1983 годах GKN Sankey, производилась серийно с 1985-го по 1994 год, выпущено более 1000 единиц. Единственная БМП британской армии. Вес – 23,5 тонны, вооружение – 30-мм нарезная автоматическая пушка, дальность стрельбы – до 4 км; один пулемет 7,62 мм и два 4-ствольных дымовых гранатомета. Мощность двигателя – 550 л.с., скорость по шоссе – 75 км/ч, запас хода – до 500 км. Преодолеваемый подъем – до 30 градусов, стенка – 75 мс, ров – 2,5 м, брод – 1,3 м.

Он напомнил, что британская армия уже много лет проводит учения в Польше и у нее есть опыт перемещения туда бронетехники.

"Промедление чревато поражением. До сих пор мы помогали Украине не проигрывать войну с Путиным. Теперь мы должны помочь им победить", – подытожил бывший НГШ ВС Британии.

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Євген Пилипенко
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