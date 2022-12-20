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Сунак пообещал полностью поддерживать Украину. Советует не верить слухам и доверять делам

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 19:42
Сунак пообещал полностью поддерживать Украину. Советует не верить слухам и доверять делам - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал полностью поддерживать Украину и призвал не верить слухам о возможном сокращении помощи. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, цитирует его канал Sky News.

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Комментируя недавнее сообщение BBC о том, что он якобы попросил дать оценку ходу войны в Украине, что вызвало беспокойство в британском правительстве, Сунак посоветовал не слишком много читать сообщений в прессе, а обращать внимание на его действия. 

Он отметил, что первый его международный звонок на должности был президенту Владимиру Зеленскому, а первый зарубежный визит он совершил в Киев. 

"Я обязался сохранить или увеличить нашу военную поддержку Украине в следующем году. Конечно, мы будем продолжать поддерживать Украину, я думаю, что все мы хотели бы, чтобы Украина успешно отразила российскую агрессию", — сказал британский премьер.

Сунак подчеркнул, что необходимо поддерживать Украину на поле боя. 

Читайте также: Сунак: Призывы России к перемирию сегодня бессмысленны, нужно дать Украине больше оружия

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война военная помощь риши сунак
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