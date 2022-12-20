Сунак пообещал полностью поддерживать Украину. Советует не верить слухам и доверять делам
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал полностью поддерживать Украину и призвал не верить слухам о возможном сокращении помощи. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте, цитирует его канал Sky News.
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Комментируя недавнее сообщение BBC о том, что он якобы попросил дать оценку ходу войны в Украине, что вызвало беспокойство в британском правительстве, Сунак посоветовал не слишком много читать сообщений в прессе, а обращать внимание на его действия.
Он отметил, что первый его международный звонок на должности был президенту Владимиру Зеленскому, а первый зарубежный визит он совершил в Киев.
"Я обязался сохранить или увеличить нашу военную поддержку Украине в следующем году. Конечно, мы будем продолжать поддерживать Украину, я думаю, что все мы хотели бы, чтобы Украина успешно отразила российскую агрессию", — сказал британский премьер.
Сунак подчеркнул, что необходимо поддерживать Украину на поле боя.
- Россия в войне против Украины потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов может быть уволен, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
- Уоллес заявлял, что Украине необходимы ракеты большого радиусадействия.
- Он считает, что российские атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины являются "признаком отчаяния" Кремля.
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