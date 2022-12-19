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Сунак: Призывы России к перемирию сегодня бессмысленны, нужно дать Украине больше оружия

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 15:29
Сунак: Призывы России к перемирию сегодня бессмысленны, нужно дать Украине больше оружия - Фото
Риши Сунак (фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отбросил возможность прекращения огня в войне РФ против Украины, назвав такие предложения Москвы бессмысленными. Об этом он сказал на встрече с лидерами стран Объединенного экспедиционного корпуса, где выступал президент Владимир Зеленский, цитирует его канал Sky News

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По его словам, союзникам стоит предоставить Украине больше вооружений, в частности, дополнительные системы противовоздушной обороны, артиллерию и бронетехнику.

Он отметил, что любой односторонний призыв России к прекращению огня на сегодняшний день абсолютно бессмысленный.

"Я думаю, что это был бы ложный вызов, он был бы использован Россией для перегруппировки, усиления своих войск. И пока они не уйдут с завоеванной территории, не может и не должно быть никаких реальных переговоров", – сказал Сунак.

Британский премьер подчеркнул, что партнеры Украины должны фокусироваться на снижении способности России пополнять запасы и перегруппировывать войска. 

"Нужно преследовать поставки и устранять международную поддержку России, в частности, по вопросу Ирана за поставку беспилотников Москве", – резюмировал он.

Читайте также: Глава МИД Германии: Перемирия в ближайшее время не будет, оно не прекратит террор России 

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война военная помощь переговоры с россией риши сунак
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