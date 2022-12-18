Великобритания передала Украине новые ракеты Brimstone 2. Они имеют лазерное наведение

Великобритания передала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone 2, которые имеют лазерное наведение. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

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Британцы заявили, что партия ракет была поставлена в рамках очередного пакета военной помощи Украины.

Они отметили, что ракеты Brimstone 2 сыграли "решающую роль" в сдерживании продвижения России.

Предыдущую партию подобных ракет Украина получала в конце ноября. Точное количество боеприпасов в пакете не называется.

СПРАВКА. Brimstone 2 – улучшенная модификация первой версии Brimstone. Она имеет лазерное наведение, при запуске с воздуха может лететь на 60 км, с земли – до 10-12 км.

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Дмитро Гриниченко

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