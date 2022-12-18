Великобритания передала Украине новые ракеты Brimstone 2. Они имеют лазерное наведение
18.12.2022, 06:19
Ракеты Brimstone 2 (Фото: Минобороны Британии)
Великобритания передала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone 2, которые имеют лазерное наведение. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.
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Британцы заявили, что партия ракет была поставлена в рамках очередного пакета военной помощи Украины.
Они отметили, что ракеты Brimstone 2 сыграли "решающую роль" в сдерживании продвижения России.
Предыдущую партию подобных ракет Украина получала в конце ноября. Точное количество боеприпасов в пакете не называется.
СПРАВКА. Brimstone 2 – улучшенная модификация первой версии Brimstone. Она имеет лазерное наведение, при запуске с воздуха может лететь на 60 км, с земли – до 10-12 км.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он "открыт" к пересмотру отказа от поставок Украине вооружений большей дальности действия, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре.
- Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что в ближайшие недели Украине передадут зенитные орудия и ракеты противовоздушной обороны.
- Российский диктатор Владимир Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить украинский народ подчиниться РФ, говорил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
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