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Великобритания передала Украине новые ракеты Brimstone 2. Они имеют лазерное наведение

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 06:19
Великобритания передала Украине новые ракеты Brimstone 2. Они имеют лазерное наведение - Фото
Ракеты Brimstone 2 (Фото: Минобороны Британии)

Великобритания передала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone 2, которые имеют лазерное наведение. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

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Британцы заявили, что партия ракет была поставлена в рамках очередного пакета военной помощи Украины.

Они отметили, что ракеты Brimstone 2 сыграли "решающую роль" в сдерживании продвижения России.

Предыдущую партию подобных ракет Украина получала в конце ноября. Точное количество боеприпасов в пакете не называется.

СПРАВКА. Brimstone 2 – улучшенная модификация первой версии Brimstone. Она имеет лазерное наведение, при запуске с воздуха может лететь на 60 км, с земли – до 10-12 км.

Читайте также: Британия передаст Украине три вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов — Уоллес

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война ракеты военная помощь
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