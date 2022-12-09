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В ближайшие недели Украина получит зенитные орудия и ракеты ПВО – премьер Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 19:09
В ближайшие недели Украина получит зенитные орудия и ракеты ПВО – премьер Великобритании - Фото
Риши Сунак (фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в ближайшие недели Украине передадут зенитные орудия и ракеты противовоздушной обороны. Новые поставки военной помощи Украине Сунак пообещал во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба британского правительства.

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Как отмечается, Сунак и Зеленский обсудили новую волну российских атак на критически важную национальную инфраструктуру в Украине.

Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку в восстановлении подачи электроэнергии за счет поставки генераторов.

Сунак отдал должное успеху Вооруженных Сил Украины в перехвате десятков ракет на этой неделе и сказал, что Великобритания думает об украинском народе, который зимой продолжает защищать свою страну.

Обновляя информацию о новых поставках Украине военной помощи, премьер-министр Великобритании заявил, что в ближайшие недели прибудут зенитные орудия и дополнительные ракеты ПВО малой дальности.

Наталія Медведєва
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Великобритания пво военная помощь риши сунак
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