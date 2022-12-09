В ближайшие недели Украина получит зенитные орудия и ракеты ПВО – премьер Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что в ближайшие недели Украине передадут зенитные орудия и ракеты противовоздушной обороны. Новые поставки военной помощи Украине Сунак пообещал во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба британского правительства.

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Как отмечается, Сунак и Зеленский обсудили новую волну российских атак на критически важную национальную инфраструктуру в Украине.

Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку в восстановлении подачи электроэнергии за счет поставки генераторов.

Сунак отдал должное успеху Вооруженных Сил Украины в перехвате десятков ракет на этой неделе и сказал, что Великобритания думает об украинском народе, который зимой продолжает защищать свою страну.

Обновляя информацию о новых поставках Украине военной помощи, премьер-министр Великобритании заявил, что в ближайшие недели прибудут зенитные орудия и дополнительные ракеты ПВО малой дальности.

1 декабря сообщалось, что Raytheon соберет для Украины еще шесть комплексов ПВО NASAMS – Пентагон выделяет $1,2 млрд.

9 декабря стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall произведет для Украины два зенитно-ракетных комплекса Skynex.

Наталія Медведєва

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