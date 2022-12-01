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Raytheon соберет для Украины еще шесть комплексов ПВО NASAMS – Пентагон выделяет $1,2 млрд

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 00:53
Raytheon соберет для Украины еще шесть комплексов ПВО NASAMS – Пентагон выделяет $1,2 млрд - Фото
Пусковая установка NASAMS (фото — Flickr @p760)

Пентагон заключил контракт с Raytheon Technologies на производство шести зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Вооруженных Сил Украины на сумму свыше 1,2 млрд долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны союзников.

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Силы обороны Украины уже применяют для защиты от ракетных ударов России два комплекса NASAMS, полученные в ноябре.

О том, что в совокупности Вашингтон намерен поставить Украине восемь единиц таких систем ПВО, стало известно в начале ноября. Спустя месяц, в ночь на 1 декабря, появилась информация о контракте с оборонной компанией на сумму $1,216 млрд.

В него входит производство батарей ЗРК, сопутствующего оборудования, запчастей, обучение бойцов ВСУ и другие услуги.

"Работы будут выполняться в Тьюксбери, штат Массачусетс, с ориентировочной датой завершения 28 ноября 2025 года", – говорится в сообщении.

СПРАВКА. NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — разработанный норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon мобильный ЗРК для уничтожения воздушных объектов противника (БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты, другое) на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км. Батарея ЗРК поколения II состоит из 12 пусковых установок (каждая несет шесть ракет), восьми радаров, одного центра управления огнем, одной машины с электронно-оптической камерой и одного автомобиля Tactical Control Cell. Вероятность поражения цели одной ракетой – 85%. Максимальная скорость поражаемой цели – 1 км/с. Принят на вооружение в Норвегии в 1994 году. Выпущено три поколения ЗРК.

После недавних воздушных атак оккупантов в Украине и в Пентагоне заявили, что эффективность NASAMS против российских ракет "была стопроцентной".

Читайте мнение: Первые NASAMS и Aspide уже в Украине. Следующая цель – самолеты. У прозрения страшная цена

Євген Пилипенко
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