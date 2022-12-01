Raytheon соберет для Украины еще шесть комплексов ПВО NASAMS – Пентагон выделяет $1,2 млрд
Пентагон заключил контракт с Raytheon Technologies на производство шести зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Вооруженных Сил Украины на сумму свыше 1,2 млрд долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны союзников.
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Силы обороны Украины уже применяют для защиты от ракетных ударов России два комплекса NASAMS, полученные в ноябре.
О том, что в совокупности Вашингтон намерен поставить Украине восемь единиц таких систем ПВО, стало известно в начале ноября. Спустя месяц, в ночь на 1 декабря, появилась информация о контракте с оборонной компанией на сумму $1,216 млрд.
В него входит производство батарей ЗРК, сопутствующего оборудования, запчастей, обучение бойцов ВСУ и другие услуги.
"Работы будут выполняться в Тьюксбери, штат Массачусетс, с ориентировочной датой завершения 28 ноября 2025 года", – говорится в сообщении.
После недавних воздушных атак оккупантов в Украине и в Пентагоне заявили, что эффективность NASAMS против российских ракет "была стопроцентной".
- 30 ноябре в Белом доме заявили, что Россия продолжит атаковать Украину ракетами и дронами.
- В тот же день президент Зеленский призвал канцлера ФРГ Шольца принять "историческое решение" о передаче систем Patriot.
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