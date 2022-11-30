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Зеленский ждет от Шольца "исторического решения" о передаче ПВО Patriot Украине видео

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 23:00
Видео: Офис президента
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Если немецкое правительство одобрит развертывание систем противовоздушной обороны Patriot на территории Украины, это будет историческое решение, за которое Германии будут благодарны все поколения украинцев. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Зеленский отметил, что сегодня, 30 ноября, немецкий Бундестаг проголосовал за резолюцию, признавшую Голодомор геноцидом украинского народа.

"Это решение для справедливости, для истины. И это очень важный сигнал для многих других стран мира, что российскому реваншизму не удастся переписать историю", – заявил Зеленский.

Он отметил, что "еще бы одно решение Германии, которое, безусловно, станет историческим", – передать Украине систему ПВО Patriot.

"И господину канцлеру Шольцу, как и всему поколению современных немецких политиков, будут благодарны все поколения украинцев", – заявил Зеленский.

  • В конце ноября Германия предложила Польше ЗРК Patriot, а Варшава сказала – "лучше дайте их Украине", и Берлин ответил, что для этого нужно решение союзников по Альянсу и что их это застало врасплох.
  • Генсек НАТО заявил, что для этого решения союзников не нужно: это решать Берлину.
  • В Минобороны Германии намекнули, что страна не поддерживает предложение Польши о передаче Украине Patriot – мол, "есть большой интерес", чтобы эта ПВО оставалась в системе НАТО. 
  • Сегодня в разговоре с Блащаком Ламбрехт пообещала представить немецкому правительству предложение о развертывании Patriot на территории Украины.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Германия пво Patriot олаф шольц
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