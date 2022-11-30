UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шольц обещает Украине еще "Гепардов". Сейчас они защищают фанатов футбола в Катаре – Bild

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 22:29
Шольц обещает Украине еще
Gepard (Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ)

Немецкое правительство хочет поставить больше самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину, но их нет на складах бундесвера. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт, передает Bild.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Хебестрайта, канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Зеленским дал понять, что "мы можем снова направить в Украину некоторое количество "Гепардов".

Подробности о поставках станут известны только после того, как состоится передача артустановок.

"Поскольку у бундесвера не было "Гепардов" с 2012 года, они не из бундесвера", – уточнил Хебестрейт.

Осталась только возможность поставок со складов промышленности или из Катара, где стадионы чемпионата мира по футболу защищены "Гепардами" от возможных террористических атак с воздуха.

  • На ноябрь Германия передала ВСУ около 30 единиц Gepard.
  • Украина продолжает запрашивать у Берлина современные немецкие танки Leopard, но пока правительство Германии не соглашается на такие поставки.

Читайте также: Patriot для Украины: министр обороны Германии обещает выдвинуть предложение правительству

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия военная помощь Gepard
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 