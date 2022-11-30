Шольц обещает Украине еще "Гепардов". Сейчас они защищают фанатов футбола в Катаре – Bild

Немецкое правительство хочет поставить больше самоходных артиллерийских установок Gepard в Украину, но их нет на складах бундесвера. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт, передает Bild.

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По словам Хебестрайта, канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Зеленским дал понять, что "мы можем снова направить в Украину некоторое количество "Гепардов".

Подробности о поставках станут известны только после того, как состоится передача артустановок.

"Поскольку у бундесвера не было "Гепардов" с 2012 года, они не из бундесвера", – уточнил Хебестрейт.

Осталась только возможность поставок со складов промышленности или из Катара, где стадионы чемпионата мира по футболу защищены "Гепардами" от возможных террористических атак с воздуха.

На ноябрь Германия передала ВСУ около 30 единиц Gepard.

Украина продолжает запрашивать у Берлина современные немецкие танки Leopard, но пока правительство Германии не соглашается на такие поставки.

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Оксана Житнюк

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