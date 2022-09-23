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Германия передала ВСУ еще Gepard и снарядов, на очереди РСЗО, САУ, Dingo и "зимний пакет"

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 10:06
Германия передала ВСУ еще Gepard и снарядов, на очереди РСЗО, САУ, Dingo и
ЗСУ Gepard (фото — KMW)

Германия поставила Вооруженным Силам Украины еще шесть зенитных самоходных установок Gepard для работы по низколетящим целям вроде иранских ударных дронов, а также 6000 снарядов боезапаса к ним. Об этом сообщил сайт правительства союзников.

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Всего с начала полномасштабного вторжения России Берлин передал Украине уже 30 зенитных танков.

Помимо этого, в Украину доставлено 3000 снарядов "натовского" калибра 155 мм, из них 1000 сигнальных и 2000 дымовых.

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Готовится к отправке на 22 сентября:

→ четыре САУ PzH 2000 с боекомплектом;
→ две РСЗО MARS II с боезапасом;
→ 50 бронемашин Dingo;
→ "зимний пакет" (термобелье, электрогенераторы, палатки и питание).

Из соображений безопасности ФРГ воздерживается от предоставления подробной информации о способах и датах транспортировки военной помощи до того, как она попадает в ВСУ.

Євген Пилипенко
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Германия снаряды боеприпасы вооружение ЗСУ РСЗО артиллерия гаубица военная помощь союзники сау PzH 2000 Panzerhaubitze 2000 MARS II Dingo
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