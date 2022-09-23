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Украина срочно просит танки, но Запад кивает на проблемы с обслуживанием – Politico

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 08:38
Украина срочно просит танки, но Запад кивает на проблемы с обслуживанием – Politico - Фото
Танк M1 Abrams (фото — U.S. Army, Grady Jones)

Украина срочно просит поставить современные танки, но на Западе медлят, в частности, объясняя это проблемами с логистикой и обслуживанием. Об этом пишет Politico.

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Немецкие танки Leopard и американские M-1 Abrams – приоритет украинских запросов, чтобы освободить оккупированные территории, пишут журналисты. Особенно актуальным он стал после объявления в России мобилизации.

"Сейчас это первое в их списке, раньше такого не было. Они пытаются отвоевать территорию, и в этом им помогают танки", – сказал один из сотрудников Конгресса, знакомый с запросом.

Однако западные топ-лица пока не решаются их поставить, отчасти из-за проблем с обучением, обслуживанием и логистикой, говорят источники издания из Украины и Конгресса США. Например, M-1 – сильно отличаются от танков советской эпохи, потребляют много топлива, требуют значительного технического обслуживания и обеспечения.

"Получить Украине не только танки американского производства, но и детали для их обслуживания – довольно сложное препятствие. Вы не хотите давать им что-то, что сломается и у них кончится бензин, и они не смогут их заправить", – сказал на условиях анонимности один из американских чиновников.

СПРАВКА. Дивизия "Абрамсов" может потреблять до 2,27 млн литров топлива в день, отмечают журналисты.

"Это не арендованные автомобили, с этим связано многое. По сути, вы добавляете сотни дополнительных вещей, которые нужно носить с собой… Вы посмотрите на танковую роту армии США сегодня, за ней каждый день следуют тысячи галлонов топлива", – говорит экс-командующий силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

В Германии при этом повторяют, что не будут принимать решение о поставках танков в одностороннем порядке. Украина очень хочет Leopard и была очень разочарована тем, что Германия отказала в разрешениях Испании и другим странам подарить их, сказал один из советников украинского правительства.

Читайте также: Германия и Словения согласовали передачу Украине танков M-55S – модернизированных Т-55

Марко Сировой
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Германия США ВСУ война танки леопард Leopard Abrams m-1 абрамс
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