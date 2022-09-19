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Германия и Словения согласовали передачу Украине танков M-55S – модернизированных Т-55

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19.09.2022, 20:55
Германия и Словения согласовали передачу Украине танков M-55S – модернизированных Т-55 - Фото
M-55S (Фото: globalsecurity.org)

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб в понедельник, 19 сентября, согласовали передачу Украине 28 танков M-55S по "круговой" схеме, сообщается на сайте словенского правительства.

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В обмен на танки Словения получит от Германии 40 германских военных транспортных средств: 35 тяжелых полноприводных грузовиков и пять тяжелых цистерн для воды.

M-55S – это словенская модернизация советских танков Т-55, выпускавшихся в 1958-1979 году. В конце 90-х они получили новую динамическую броню, более мощный двигатель, улучшенную систему управления огнем.

  • В апреле сообщалось, что Германия и Словения договариваются о передаче Украине новых танков М-84 (копия советского Т-72М1) в обмен на БМП Marder и БТР TPz 1 Fuchs.
  • 16 сентября Германия и Греция согласовали круговые поставки Украине бронетехники: Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а вместо них получит от Германии более современные БМП Marder.
Андрій Водяний
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Германия танки словения военная помощь M-55S
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