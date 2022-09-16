Греция и Германия согласовали передачу Украине 40 БМП-1. Спустя почти четыре месяца

Министерство обороны Греции заявило, что передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1, а взамен получит от Германии современные БМП Marder. О заключении такой договоренности насчет круговых поставок канцлер Германии Олаф Шольц заявил еще почти четыре месяца назад, в конце мая.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В оборонном ведомстве Греции сообщили, что министр обороны страны Николаос Панайотопулос и его немецкая коллега Кристин Ламбрехт с целью поддержки защиты Украины от продолжающейся агрессии России утвердили, что Греция поставляет Украине 40 БМП-1.

Взамен Греция получит такое же количество БМП MARDER от Германии.

В июне в Греции заявили, что передадут Украине БМП-1, только когда получат Marder. В DW писали, что причина такой позиции – конфликт страны с Турцией, которая якобы покушается на некоторые греческие острова, расположенные в восточной части Эгейского моря. На фоне этого вооруженные силы Греции были приведены в состояние боевой готовности.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен говорила, что БМП Marder не использовались многие годы и нуждаются в ремонте.

31 мая Шольц заявил, что договорился с премьером Греции о "круговых поставках" военной техники.

Украина тем временем продолжает запрашивать у Германии современные танки Leopard 2 и БМП Marder, но Берлин под разными предлогами отказывает. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "круговые поставки" не работают, и Украина ждет слова от Германии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить Украине вооружение, которое она запрашивает: "Если украинцы говорят, что им нужны танки, нужно их им дать".

Читайте также: В Германии объяснили отказ поставлять Украине танки Leopard "слишком долгим обучением"

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.