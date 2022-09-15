Глава Еврокомиссии: Если украинцы говорят, что им нужны боевые танки, нужно их дать

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не разделяет позицию Германии, которая под разными предлогами отказывается поставлять в Украину танки. В интервью Bild она призвала передать Украине вооружение, которое она запрашивает.

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"Если они (украинцы. – Ред.) говорят, что им нужны боевые танки, то мы должны отнестись к этому серьезно и поставить их им. Украина точно знает, что ей нужно для защиты", – сказала глава Еврокомиссии.

Она заявила, что украинцы "ведут эту борьбу за всех нас", и необходимо, чтобы победила демократия. Поэтому, отметила она, так важно, чтобы Украина получила все необходимое оружие.

"Я за то, чтобы европейские государства предоставили то, что действительно нужно Украине. Ведь украинцы доказывают, что могут защитить себя, если у них есть соответствующие военные средства", – сказала глава Еврокомиссии.

Она также выразила "твердое убеждение", что Украина победит в войне, и что российский диктатор Владимир Путин должен проиграть.

"Украина обладает огромной мотивацией. Они знают, за что борются. И союзники во всем мире делают все, чтобы Украина получила нужные системы вооружений", – сказала фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что у глав европейских государств нет страха перед угрозами РФ применить ядерное оружие, и Запад не будет поддаваться шантажу.

Глава Еврокомиссии 15 сентября была с визитом в Киеве. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, первой леди Еленой Зеленской и посетила Ирпень.

12 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц уклончиво ответил на вопрос о передаче ВСУ танков, заявив, что "Германия не может действовать в одиночку".

В тот же день немецкие законодатели и другие политики призвали Шольца снять запрет на поставки ВСУ танков Leopard и БМП Marder и не возиться со схемой "обмен кольцами", в то время как Украине это тяжелое вооружение нужно как можно быстрее.

Сегодня в СДПГ заявили, что Германия не хочет поставлять Украине танки, так как подготовка военнослужащих ВСУ для работы с ними якобы займет слишком много времени.

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Оксана Житнюк

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