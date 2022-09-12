Немецкие политики Шольцу – "не время для прокрастинации и колебаний, ВСУ нужны Leopard"

Немецкие законодатели и другие политики призывают канцлера Олафа Шольца снять запрет на поставки Вооруженным Силам Украины основных боевых танков Leopard и боевых машин пехоты Marder, и не возиться со схемой "обмен кольцами" в то время как ВСУ эта тяжелое вооружение нужно как можно быстрее для деоккупации захваченных РФ территорий.

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Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что "нынешнее продвижение ВСУ и первые отвоеванные районы на востоке говорят о боевой мощи Украины и безоговорочной воле вернуть захваченное Россией".

"Имеет решающее стратегическое значение, чтобы Запад сейчас и немедленно поставил Украине дополнительную военную технику и тяжелое вооружение. Cейчас не время для прокрастинации и колебаний. В этой новой фазе войны Украине необходимо оружие, которое позволит ей освобождать территории", – сказала она.

Эксперт по внешней политике СДПГ Майкл Рот также высказался в пользу быстрой поддержки ВСУ новым оружием: "Запад, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро координировать свои действия и адаптировать свои поставки к новой ситуации".

СПРАВКА. Украина давно запросила как танки Leopard 2, так и БМП Marder, которые немецкая оборонная промышленность готова поставить ВСУ немедленно, однако канцлер Шольц еще не дал на это зеленый свет: он хочет, чтобы союзники решали такие вопросы сообща. Другими словами, пока США не дадут танки Abrams, ФРГ не хочет быть первой, кто даст ВСУ свой ОБТ. Пока что Берлин обещает союзникам по НАТО Leopard 2 в обмен на поставки ими старой советской техники Украине: это так называемый "обмен кольцами".

Ввиду последних успехов ВСУ, лидер Партии зеленых Омид Нурипур призвал нарастить поставки немецкого оружия Киеву: "Все в правительстве знают, что можно сделать больше. Оно [вооружение] должно поставляться не только по "обмену кольцами", но и, по возможности, непосредственно со складов Бундесвера и промышленности. Мы должны сосредоточиться на потребностях Украины. Именно сейчас, пока не наступила зима, мы должны поддержать Украину в освобождении как можно большей части своей страны".

При этом Нурипур солидарен с Шольцем в том, что по части танков Leopard "мы должны двигаться вместе с нашими союзниками, это важнее, чем споры об отдельных системах вооружения".

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Эксперт по оборонной политике фракции ХСС Флориан Хан призвал канцлера поставить ВСУ больше оружия: "Нынешнее развитие событий в Украине показывает, что при наличии необходимых средств стремление Путина к вторжению может быть успешно отражено. Берлин должен, наконец, отказаться от своего нежелания, и поставить больше оружия".

Председатель СДПГ Ларс Клингбейл призвал к быстрому пересмотру Западом дальнейших поставок оружия Украине. После деоккупации ВСУ территорий на востоке он сказал АRD, что это "огромный успех, и это также связано с тем, что Запад, Германия, мы поставили невероятное количество оружия за последние недели и месяцы. И это должно продолжаться. Это будет продолжаться".

"Но, конечно, мы в западном альянсе также должны оценить: должны ли мы сейчас поставить больше оружия? И это должно произойти быстро", – сказал Клингбейл. Он также, как и Шольц, исключил, что ФРГ будет действовать в одиночку по поставкам ОБТ: хочет координации действий с Францией и США.

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С аналогичным заявлением выступил и эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер: "Чтобы контрнаступление было успешным в долгосрочной перспективе и чтобы Украина вернула и отстояла свою территорию, сейчас нужна вся возможная военная поддержка. Германия могла бы немедленно поставить Marder и Leopard". Он призвал канцлера и министра обороны Кристин Ламбрехт отказаться от их осторожного подхода к поддержке Украины танками.

Популярный в Германии со времен боксерской карьеры мэр Киева Виталий Кличко также призвал в немецких СМИ поставить Украине "леопарды".

"Для того, чтобы лучше защитить и вооружить наших солдат, Украина прямо сейчас срочно нуждается в дополнительных поставках оружия, например, танках Leopard – для быстрого продолжения контрнаступления. Моя просьба к правительству Германии: сделайте все возможное, чтобы быстро изгнать российских солдат из нашей страны", – сказал он.

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Євген Пилипенко

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