Немецкие политики Шольцу – "не время для прокрастинации и колебаний, ВСУ нужны Leopard"
Немецкие законодатели и другие политики призывают канцлера Олафа Шольца снять запрет на поставки Вооруженным Силам Украины основных боевых танков Leopard и боевых машин пехоты Marder, и не возиться со схемой "обмен кольцами" в то время как ВСУ эта тяжелое вооружение нужно как можно быстрее для деоккупации захваченных РФ территорий.
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Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что "нынешнее продвижение ВСУ и первые отвоеванные районы на востоке говорят о боевой мощи Украины и безоговорочной воле вернуть захваченное Россией".
"Имеет решающее стратегическое значение, чтобы Запад сейчас и немедленно поставил Украине дополнительную военную технику и тяжелое вооружение. Cейчас не время для прокрастинации и колебаний. В этой новой фазе войны Украине необходимо оружие, которое позволит ей освобождать территории", – сказала она.
Эксперт по внешней политике СДПГ Майкл Рот также высказался в пользу быстрой поддержки ВСУ новым оружием: "Запад, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро координировать свои действия и адаптировать свои поставки к новой ситуации".
Ввиду последних успехов ВСУ, лидер Партии зеленых Омид Нурипур призвал нарастить поставки немецкого оружия Киеву: "Все в правительстве знают, что можно сделать больше. Оно [вооружение] должно поставляться не только по "обмену кольцами", но и, по возможности, непосредственно со складов Бундесвера и промышленности. Мы должны сосредоточиться на потребностях Украины. Именно сейчас, пока не наступила зима, мы должны поддержать Украину в освобождении как можно большей части своей страны".
При этом Нурипур солидарен с Шольцем в том, что по части танков Leopard "мы должны двигаться вместе с нашими союзниками, это важнее, чем споры об отдельных системах вооружения".
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Эксперт по оборонной политике фракции ХСС Флориан Хан призвал канцлера поставить ВСУ больше оружия: "Нынешнее развитие событий в Украине показывает, что при наличии необходимых средств стремление Путина к вторжению может быть успешно отражено. Берлин должен, наконец, отказаться от своего нежелания, и поставить больше оружия".
Председатель СДПГ Ларс Клингбейл призвал к быстрому пересмотру Западом дальнейших поставок оружия Украине. После деоккупации ВСУ территорий на востоке он сказал АRD, что это "огромный успех, и это также связано с тем, что Запад, Германия, мы поставили невероятное количество оружия за последние недели и месяцы. И это должно продолжаться. Это будет продолжаться".
"Но, конечно, мы в западном альянсе также должны оценить: должны ли мы сейчас поставить больше оружия? И это должно произойти быстро", – сказал Клингбейл. Он также, как и Шольц, исключил, что ФРГ будет действовать в одиночку по поставкам ОБТ: хочет координации действий с Францией и США.
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С аналогичным заявлением выступил и эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер: "Чтобы контрнаступление было успешным в долгосрочной перспективе и чтобы Украина вернула и отстояла свою территорию, сейчас нужна вся возможная военная поддержка. Германия могла бы немедленно поставить Marder и Leopard". Он призвал канцлера и министра обороны Кристин Ламбрехт отказаться от их осторожного подхода к поддержке Украины танками.
Популярный в Германии со времен боксерской карьеры мэр Киева Виталий Кличко также призвал в немецких СМИ поставить Украине "леопарды".
"Для того, чтобы лучше защитить и вооружить наших солдат, Украина прямо сейчас срочно нуждается в дополнительных поставках оружия, например, танках Leopard – для быстрого продолжения контрнаступления. Моя просьба к правительству Германии: сделайте все возможное, чтобы быстро изгнать российских солдат из нашей страны", – сказал он.
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