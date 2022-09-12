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Стремительные успехи ВСУ подорвали доверие российских войск к Путину и Ко – союзники

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 08:42
Стремительные успехи ВСУ подорвали доверие российских войск к Путину и Ко – союзники - Фото
Уничтоженная российская техника (фото – Генштаб ВСУ)

Сентябрьские успехи Сил обороны Украины на оперативном уровне приводят к тому, что и без того ограниченное доверие развернутых войск оккупантов к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится. Такой прогноз дает разведка, пишет Минобороны Великобритании.

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Там полагают, что быстрые успехи ВСУ имеют "серьезные последствия" для общей операционной схемы России, и большая часть ее оккупационных сил в Украине, скорее всего, "вынуждена отдавать приоритет чрезвычайным оборонительным действиям".

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Разведка союзников далее описывает это так:

→ Перед лицом наступления Украины РФ, вероятно, приказала вывести свои войска со всей оккупированной части Харьковской области к западу от реки Оскол;

Нажмите на карту выше, чтобы увеличить ее

Источник карты: deepstatemap.live

→ в этом секторе остаются изолированные очаги сопротивления оккупантов, но с 7 сентября Украина вернула себе территорию, как минимум в девять раз превышающую площадь Харькова;

→ на юге, недалеко от пока еще подконтрольного россиянам Херсона, РФ, вероятно, изо всех сил пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта;

понтонный плавучий мост, который РФ начала сооружать более двух недель назад, остается незавершенным; украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, так часто бьет по переправам через Днепр, что Россия не может проводить ремонт поврежденных автодорожных мостов.

Євген Пилипенко
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Великобритания война ракетный удар разведка харьковская область мост логистика британская разведка переправа южный фронт
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