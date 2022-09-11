Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта в Харьковской области по реке Оскол

Министерство обороны России де-факто признало потерю почти всей территории Харьковской области, которую россияне оккупировали с начала войны. На ежедневном брифинге в воскресенье российский военный спикер Игорь Конашенков опубликовал карту с новой линией фронта, которая проходит по реке Оскол.

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В случае, если эта информация подтвердится, это означает освобождение не только Изюма, но и Волчанска и всех приграничных населенных пунктов севернее Харькова.

Министерство обороны постоянно говорит неправду о ходе войны в Украине, поэтому их заявления не следует принимать на веру. Например, накануне российские военные попытались оправдать свой провал на Харьковском направлении как собственную операцию по перегруппировке войск.

Однако в соцсетях уже появились многочисленные фотографии с украинскими флагами в населенных пунктах, которые раньше были под оккупацией.

На освобождение Волчанска намекнул также глава Офиса президента Андрей Ермак, опубликовав эмодзи с волком в своем Telegram-канале.

Украина за эту неделю отвоевала больше территории, чем Россия захватила с апреля.

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Андрій Водяний

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