У Шойгу три дня думали – и нашли объяснение прорыву ВСУ: это "перегруппировка войск РФ"
10.09.2022, 18:32
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)
Российские пропагандистские медиа распространяют сообщение Министерства обороны РФ, в котором массовое бегство российских военных от контрнаступления ВСУ на Изюмском направлении называется "перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении".
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Минобороны России решило представить провал обороны от прорыва ВСУ на Изюмском направлении как собственную операцию по "перегруппировке войск", и сообщило, что "принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении".
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- Сегодня Зеленский объявил, что ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
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