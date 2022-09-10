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У Шойгу три дня думали – и нашли объяснение прорыву ВСУ: это "перегруппировка войск РФ"

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 18:32
У Шойгу три дня думали – и нашли объяснение прорыву ВСУ: это
Иллюстративное фото (Фото - Генштаб ВСУ)

Российские пропагандистские медиа распространяют сообщение Министерства обороны РФ, в котором массовое бегство российских военных от контрнаступления ВСУ на Изюмском направлении называется "перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении".

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Минобороны России решило представить провал обороны от прорыва ВСУ на Изюмском направлении как собственную операцию по "перегруппировке войск", и сообщило, что "принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении".

Фото – скриншот из Telegram
  • Балаклея Харьковской области полностью освобождена от российских оккупантов: смотрите видео, как местные жители радовались приходу ВСУ.
  • Сегодня Зеленский объявил, что ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. 
  • По данным разведки, оккупанты понесли значительные потери на Харьковском направлении, раненых военных и поврежденную технику они пытаются эвакуировать в районы Ольховатки и Бородоярского.

Читайте также: ВСУ освобождают Харьковскую область. Почему контрнаступление стало сюрпризом для Путина

Сергій Бережний
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Балаклея пропаганда россии минобороны рф Изюмское направление наступление ВСУ
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