У Шойгу три дня думали – и нашли объяснение прорыву ВСУ: это "перегруппировка войск РФ"

Российские пропагандистские медиа распространяют сообщение Министерства обороны РФ, в котором массовое бегство российских военных от контрнаступления ВСУ на Изюмском направлении называется "перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении".

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Минобороны России решило представить провал обороны от прорыва ВСУ на Изюмском направлении как собственную операцию по "перегруппировке войск", и сообщило, что "принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении".

Балаклея Харьковской области полностью освобождена от российских оккупантов: смотрите видео, как местные жители радовались приходу ВСУ.

Сегодня Зеленский объявил, что ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

По данным разведки, оккупанты понесли значительные потери на Харьковском направлении, раненых военных и поврежденную технику они пытаются эвакуировать в районы Ольховатки и Бородоярского.

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Сергій Бережний

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