ВСУ успешно наступают на Харьковском направлении: РФ несет значительные потери – Генштаб

Украинские военные проводят успешное контрнаступление в Харьковской области, продолжается наступление и на юге. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Там назвали успешным контрнаступление на Харьковском направлении – за три дня удалось продвинуться почти на 50 км. По данным разведки, оккупанты понесли значительные потери, раненых военных и поврежденную технику они пытаются эвакуировать в районы Ольховатки и Бородоярского.

Российские военные дезертируют и пытается в гражданской одежде вернуться в РФ, отмечено более 15 таких случаев.

Также продолжается наступление на юге. Из-за этого в отдельных районах Херсонской области оккупанты терроризируют мирных жителей. Например, в Великой Александровке они используют гражданских как "живой щит" – поселок закрыт на въезд и выезд.

В целом РФ сосредоточена на захвате Донецкой области и удержании оккупированных территорий. За сутки она нанесла 45 авиационны и пять ракетных ударов.

ВСУ отвечают. Ракетные войска и артиллерия бьют по логистике оккупантов, живой силе, боевой технике, ведут контрбатарейную борьбу. Авиация ВСУ нанесла более 20 ударов – поражены два взводных опорных пункта, 15 районов скопления сил и техники, три ЗРК. Уничтожено четыре БПЛА и вертолет Ка-52 врага.

На Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов, продвинулись на 50 км.

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Марко Сировой

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