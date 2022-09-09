UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ успешно наступают на Харьковском направлении: РФ несет значительные потери – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 07:30
ВСУ успешно наступают на Харьковском направлении: РФ несет значительные потери – Генштаб - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные проводят успешное контрнаступление в Харьковской области, продолжается наступление и на юге. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Там назвали успешным контрнаступление на Харьковском направлении – за три дня удалось продвинуться почти на 50 км. По данным разведки, оккупанты понесли значительные потери, раненых военных и поврежденную технику они пытаются эвакуировать в районы Ольховатки и Бородоярского.

Российские военные дезертируют и пытается в гражданской одежде вернуться в РФ, отмечено более 15 таких случаев.

Также продолжается наступление на юге. Из-за этого в отдельных районах Херсонской области оккупанты терроризируют мирных жителей. Например, в Великой Александровке они используют гражданских как "живой щит" – поселок закрыт на въезд и выезд.

В целом РФ сосредоточена на захвате Донецкой области и удержании оккупированных территорий. За сутки она нанесла 45 авиационны и пять ракетных ударов.

ВСУ отвечают. Ракетные войска и артиллерия бьют по логистике оккупантов, живой силе, боевой технике, ведут контрбатарейную борьбу. Авиация ВСУ нанесла более 20 ударов – поражены два взводных опорных пункта, 15 районов скопления сил и техники, три ЗРК. Уничтожено четыре БПЛА и вертолет Ка-52 врага.

Читайте также: Тема дня | ВСУ освобождают Харьковщину. Почему контрнаступление стало сюрпризом для Путина

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ наступление харьковская область Херсонская область армия рф генштаб юг войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 