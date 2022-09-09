Президент Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил, что на данный момент Вооруженные силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
"В части сел региона проходят мероприятия по проверке и охране территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для наших людей", – сказал президент.
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Он добавил, что украинская армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям.
"Успешно продолжают", – заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что жестокие бои продолжаются и на Донбассе, и на юге нашей страны.
"Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле", – призвал Зеленский.
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