UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области видео

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 22:22
Фото: пресс-служба Офиса президента
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
Усик — Джошуа. Где и во сколько можно бесплатно посмотреть главный боксерский бой года
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников
"Мы уже все, люди сдаются" – перехват ГУР о срыве наступления россиян из-за отказников

Президент Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил, что на данный момент Вооруженные силы Украины освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. 

"В части сел региона проходят мероприятия по проверке и охране территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для наших людей", – сказал президент. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он добавил, что украинская армия, разведка и Служба безопасности Украины продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям.  

"Успешно продолжают", – заявил Зеленский. 

Президент подчеркнул, что жестокие бои продолжаются и на Донбассе, и на юге нашей страны.

"Прошу украинцев с освобожденной территории: пожалуйста, сообщайте представителям наших сил любую известную вам информацию о преступлениях оккупантов на украинской земле", – призвал Зеленский.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский харьковская область видеообращение контрнаступление ВСУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 