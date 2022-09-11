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Украина за пять дней отвоевала больше территории, чем Россия захватила с апреля – ISW

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2022, 11:29
Украина за пять дней отвоевала больше территории, чем Россия захватила с апреля – ISW - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что отступление России у Изюма – это никакая не перегруппировка войск, как утверждают в Министерстве обороны РФ, а поспешное бегство.

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"Украинские войска прорвали российский фронт на глубину до 70 км в некоторых местах и захватили более 3000 кв. км территории за пять дней, начиная с 6 сентября. Это больше, чем российские войска захватили за все свои операции с апреля", – говорится в ежедневном отчете ISW.

Вашингтонские аналитики ожидают, что ВСУ вернут Изюм под контроль Украины в течение следующих 48 часов, если уже этого не сделали.

По их мнению, это будет крупнейшим военным достижением Украины после победы в мартовском сражении за Киев.

Во-первых, это снимает угрозу наступления на Донецкую область с северо-запада, а во-вторых, есть шанс, что ВСУ смогут взять в котел часть изюмской группировки оккупационных войск.

ISW прямо пишет, что российское Минобороны лжет, пытаясь представить контрнаступление Украины как организованный отвод российских войск на восток. "Эти заявления не имеют отношения к ситуации на месте", – говорится в отчете.

  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины "в прямом эфире" демонстрирует уровень нынешнего уровня российской армии и российской пропаганды. По его мнению, у России есть еще "немножко времени, чтобы попытаться вернуть нам наши земли добровольно".
  • Зеленский объявил, что ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

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Андрій Водяний
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