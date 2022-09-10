У России еще есть немного времени, чтобы уйти добровольно – Подоляк

Мир буквально "в прямом эфире" видит и нынешний уровень российской армии, и уровень российской пропаганды. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал LIGA.net озвученную Минобороны РФ "версию событий" на Изюмском направлении.

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Подоляк подчеркнул, что мир должен избавиться от любого страха перед РФ и осознать, что Россию можно и нужно жестко наказывать за совершенное ею зло.

Он отмечает, что "когда волшебное Минобороны РФ говорит, что проводит "отвлекающие и демонстрационные мероприятия", с этим трудно не согласиться". Он считает, что российская пропаганда всеми силами пытается отвлечь внимание от поражений своей армии "новыми мемами", пока российские войска демонстрируют решительное "отрицательное наступление".

"Надеемся, что такими темпами "перегруппированные" российские войска наконец-то совершат настоящее "реальное действие" и смело пересекут российскую границу в обратном направлении. У них осталось немного времени, чтобы вернуть нам наши земли добровольно", – сказал Подоляк.

Ранее сегодня российские пропагандистские медиа распространили сообщение Минобороны РФ, в котором массовое бегство российских военных от контрнаступления ВСУ на Изюмском направлении называется "перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении".

Зеленский объявил, что ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

По данным разведки, оккупанты понесли значительные потери на Харьковском направлении, раненых военных и поврежденную технику они пытаются эвакуировать в районы Ольховатки и Бородоярского.

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Сергій Бережний , Оксана Житнюк

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