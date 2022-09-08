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Россияне пытались переплыть Днепр, но попали под удар ВСУ: видео от оккупанта

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 00:27
Россияне пытались переплыть Днепр, но попали под удар ВСУ: видео от оккупанта - Фото
Скриншот из видео

В сети появилось видео, как военные оккупационной армии РФ пыталась переправиться на понтоне через реку Днепр. Эти попытки снимал на камеру российский оккупант.

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В начале видео россиянин задорно объявлял: "Пересекаем Днепр! Большую-большую реку! Самую узкую ее часть! Бомбили ее сегодня, бомбили – лишь бы сейчас ничего не прилетело!"

Надежды оккупанта не оправдались – на втором видео можно слышать звуки обстрелов и наблюдать лежащих на понтоне раненых оккупантов. Самого "оператора", вероятно, контузило.

  • 4 сентября Зеленский в своем обращении сообщил, что ВСУ освободили два населенных пункта на юге и один – на Донбассе. Какие именно – не уточнил. В тот же день в ОП показали фото поднятия флага Украины в Высокополье Херсонской области.
  • Вчера спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ освободили некоторые населенные пункты в Херсонской области, но не озвучила их названий из соображений безопасности.
  • Сегодня Зеленский поблагодарил 406-ю бригаду за успешный удар по району сосредоточения оккупантов на юге и 60-ю – за последовательное продвижение украинских позиций.

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Оксана Житнюк
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