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Зеленский объявил о "хороших новостях" на Харьковском направлении – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 22:41
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский в ходе вечернего видеообращения объявил о некоторых успехах украинских сил обороны на Харьковском направлении, но не стал озвучивать названия освобожденных от армии РФ населенных пунктов. 

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"На этой неделе имеем хорошие новости из Харьковской области. Наверное, все уже видели сообщения об активности украинских защитников. Думаю, каждый гражданин чувствует гордость за наших воинов", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что пока еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращаются украинские флаги.

Однако, по словам президента, время сказать слова благодарности – 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде – за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач.

Также Зеленский поблагодарил 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду за успешный удар по району сосредоточения оккупантов на юге и 60-ю отдельную пехотную бригаду, которая последовательно продвигает позиции ВСУ.

  • 4 сентября Зеленский поблагодарил украинских артиллеристов, уничтоживших склад российских ракет, которые оккупанты использовали для обстрелов Харькова. Президент отметил, что "хорошая вещь MLRS". 

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Харьков
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