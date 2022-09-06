ВСУ освободили некоторые населенные пункты на юге. Будет официальное сообщение – Гуменюк

Представительница оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что Вооруженные Силы Украины освободили некоторые населенные пункты в ходе контрнаступления в Херсонской области. Их названия пока не сообщают из соображений безопасности, сказала Гуменюк в эфире русскоязычного телемарафона во вторник.

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"Мы продолжаем позиционные бои, и есть территории, которые нами уже освобождены. Есть расчетное время объявления этих территорий такими, которые уже полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немного подождем, мы готовим официальное сообщение на этот счет", — сказала Гуменюк.

Она пояснила, что ВСУ не спешат сообщать об освобождении населенных пунктов, потому что нужно время на зачистку от возможных остатков российской армии и взрывчатки, которую она могла там оставить.

Гуменюк также рассказала, что все мосты через Днепр остаются непроездными, а российские переправы находятся под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

"Мы продолжаем работу по истощению логистики врага. Это очень серьезно подрывает их моральный дух, потому что они отдают себе отчет: подтягивать резервы и ждать помощи им больше не приходится", — сказала Гуменюк.

По ее словам, только с начала недели украинские войска уничтожили 15 складов с боеприпасами на этом направлении и продолжают это делать.

4 сентября стало известно, что Украина освободила из-под оккупации поселок Высокополье на севере Херсонской области.

Владимир Зеленский в своем обращении в тот день сообщил, что ВСУ уволили два населенных пункта на юге и один – на Донбассе. Какие именно – не уточнил.

Андрій Водяний

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