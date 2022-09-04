В Офисе президента показали фото поднятия флага Украины в Высокополье Херсонской области

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото поднятия украинского флага в Высокополье Херсонской области.

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"Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня", – написал он, комментируя фотографию.

Ранее сегодня это же фото опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак, подписав его "Шаг за шагом", но не указывая локацию.

Официальной информации от Генштаба ВСУ об освобождении Высокополья не было.

При этом сегодня в Минобороны в очередной раз призвали не опережать Генштаб, называя деоккупированные населенные пункты. Замминистра обороны Анна Маляр объяснила, что военное руководство осознанно публикует информацию с фронта с опозданием, так как "любой результат нужно закреплять, а уж потом о нем говорить".

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

Сегодня президент Владимир Зеленский провел третье за неделю заседание Ставки верховного главнокомандующего, по результатам которого сообщил, что "украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву".

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Оксана Житнюк

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