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В Офисе президента показали фото поднятия флага Украины в Высокополье Херсонской области

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 21:21
В Офисе президента показали фото поднятия флага Украины в Высокополье Херсонской области - Фото
Фото - Кирилл Тимошенко

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото поднятия украинского флага в Высокополье Херсонской области.

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"Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня", – написал он, комментируя фотографию.

Ранее сегодня это же фото опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак, подписав его "Шаг за шагом", но не указывая локацию. 

Официальной информации от Генштаба ВСУ об освобождении Высокополья не было.

При этом сегодня в Минобороны в очередной раз призвали не опережать Генштаб, называя деоккупированные населенные пункты. Замминистра обороны Анна Маляр объяснила, что военное руководство осознанно публикует информацию с фронта с опозданием, так как "любой результат нужно закреплять, а уж потом о нем говорить".

В Офисе президента показали фото поднятия флага Украины в Высокополье Херсонской области

Читайте также: "Результат нужно закреплять" – Минобороны о том, почему не спешит с информацией с фронта

Оксана Житнюк
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Херсон деоккупация Кирилл Тимошенко контрнаступление высокополье
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