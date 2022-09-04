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"Результат нужно закреплять" – Минобороны о том, почему не спешит с информацией с фронта

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 19:36
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Министерство обороны Украины уверяет, что ситуация на фронте развивается по плану, и объяснило, почему публикует официальные данные с сознательным опозданием – нужно убедиться, что враг не сможет ничего изменить.

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Замминистра обороны Анна Маляр подчеркнула, что линия фронта на сегодняшний день очень широкая – 2500 км. На 1300 км идут активные боевые действия.

"На одних направлениях и участках мы отражаем атаки врага, на других двигаемся вперед, ведь оборонная операция – это комплекс разных мер и постоянная динамика. По состоянию на сегодняшний день события развиваются по плану", – написала Маляр, напомнив, что официальные данные публикуются на страницах Генштаба и оперативных командований.

Она также объяснила, почему официальная информация поступает с сознательным опозданием.

"Во-первых, потому что любой результат нужно закреплять, а уж потом о нем говорить. Во-вторых, обнародовать информацию следует тогда, когда у врага уже окончательно нет возможности ничего изменить", – отметила замминистра обороны.

  • 30 августа Минобороны призвало не прибегать к домыслам и не извращать официальные заявления военных по поводу ситуации на фронте: двойная трактовка обстановки на фронте, "жонглирование военной терминологией" и попытки делать собственные прогнозы недопустимы.

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Оксана Житнюк
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война минобороны Анна Маляр
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